Eva Henger attacca Alessia Marcuzzi: "È una donna fredda che cerca in tutti i modi il successo"

Eva Henger ha avuto l’opportunità di conoscere Alessia Marcuzzi durante la tredicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, andato in onda dal 22 gennaio al 16 aprile 2018 su Canale 5. Per molti questa è stata una delle edizioni più fallimentari del reality, a causa delle dure accuse rivolte dall’ex attrice a luci rosse nei confronti di Francesco Monte.

In realtà, neanche questa quattordicesima edizione del reality è esente da critiche. Negli ultimi giorni continua a tenere banco il caso di Riccardo Fogli, con i telespettatori che non hanno apprezzato la clip registrata da Fabrizio Corona nei confronti dell’ex componente dei Pooh. Nel video, il personaggio televisivo, con toni molti pesanti, accusava il cantante del tradimento di sua moglie Karin Trentini con lo stilista Giampaolo Celli.

L’intervista ad Eva Henger

Tra i tanti che non hanno apprezzato il caso “Riccardo Fogli” c’è anche Eva Henger. L’ex attrice a luci rosse, durante la sua intervista al blog “Isa e Chia“, ha voluto lanciare un duro attacco nei confronti di Alessia Marcuzzi, accusandola di essere una persona poco obiettiva.

Queste sono le parole di Eva Henger sulla conduttrice: “L’avevo detto io che Alessia Marcuzzi non è come sembra. E’ disposta a tutto per l’audience. Non ha guardato in faccia a nessuno pur di fare audience […] Fogli si era già sentito male in settimana: con quell’attacco poteva rischiare l’infarto. Non vorranno mica farci credere che la Marcuzzi volesse fargli un piacere mostrandogli le offese di Corona? Secondo me Alessia è solo una persona fredda, disposta a tutto per il successo”.

Eva Henger rilascia delle breve dichiarazioni anche sulla clip registrata da Fabrizio Corona: “Ha sbagliato perché ha aggredito Fogli. Riccardo è la vittima. Mi ha dato fastidio vedere una brava persona come lui essere aggredito da Corona che, pur svolgendo il suo lavoro, non ha usato toni rispettosi e professionali”.