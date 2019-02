Eva Henger attacca Alessia Marcuzzi e parla del canna-gate: "Non volevo che finisse in tribunale"

La storia del canna-gate ha colpito la passata stagione de “L’Isola dei Famosi“. In quella edizione del reality show di Canale 5, Eva Henger aveva accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana in Honduras. La verità, al momento, non è mai stata scoperta, e sono rimasti ancora molti dubbi su questa vicenda.

Da questo episodio è passato più di un anno, ma la situazione sembra non scemare. Infatti, nei mesi scorsi Francesco Monte con un comunicato ha annunciato di voler portare Eva Henger dinanzi al tribunale per le dure accuse nei suoi confronti. L’ex attrice a luci rosse, dopo un periodo di silenzio, decide di confessarsi in una intervista al settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti.

Le parole di Eva Henger

Queste sono le parole di Eva Henger, riportate dal sito “Gossip e TV“, su Francesco Monte: “Ho sempre detto che non l’avrei denunciato. Mi riservavo di bacchettarlo per fargli capire la gravità di ciò che aveva commesso, mettendo in pericolo tutti noi. Però non volevo che finisse in tribunale. Tutti e due avevamo firmato un contratto con precise regole e bisognava rispettarle”.

La donna non si tira indietro nemmeno nell’attaccare Alessia Marcuzzi, la conduttrice de “L’Isola dei Famosi“: “Diffido la Marcuzzi nel continuare a dire che al mio posto, da madre, non si sarebbe comportata come me nei confronti di Monte. Alessia la deve smettere di farmi passare come la matrigna cattiva perché Francesco non è un bambino e non devono esistere questi messaggi subliminali per denigrarmi e offendermi come donna e come madre”

Successivamente aggiunge che nel contratto firmato con Mediaset era obbligata a far presente agli autori di qualsiasi tipo di scorrettezza che avveniva in Honduras. Per questo motivo, si ritiene offesa dal comportamento assunto da Alessia Marcuzzi in questi mesi, poiché l’ha fatta passare sempre dalla parte del torto.