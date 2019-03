Eva Grimaldi sposerà a maggio la compagna Imma Battaglia

Insieme da oltre sette anni, Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno deciso di convolare a nozze. L’annuncio è stato pubblicato su Instagram dalla 57enne attrice che debuttò in televisione grazie al celebre programma Drive In. “Al cuore non si comanda mai” ha aggiunto la protagonista di Paparazzi, che in passato era stata sposata con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, oltre che legata sentimentalmente a Gabriel Garko. “Sono sempre stata eterosessuale, poi mi sono innamorata di Imma. Di una persona speciale”.

Eva Grimaldi, all’anagrafe Milva Perinoni, ha tenuto nascosta la storia per tanti anni, fino a quando, durante il 34esimo giorno dell’edizione dell’Isola dei Famosi di due anni fa, entrambe decisero di uscire allo scoperto. Una come concorrente e l’altra come ospite, con il coming out infransero un segreto che durava da diverso tempo.

Sempre in quell’occasione, Eva Grimaldi aggiunse di sentirsi miracolata ad aver conosciuto una donna come Imma. Per lei che aveva vissuto in pieno gli anni ’80, dove era più facile apparire che essere, svelare la sua omosessualità non è certo stato facile. Ad ogni modo la sua relazione con una delle più importanti attiviste per i diritti LGBT in Italia, è stata descritta come bella e trasparente. “Incontrare l’amore a 50 anni è una cosa rara e preziosa e a noi è successo”.

Quella che è un’autentica dichiarazione amore, è stata recentemente ribadita anche in occasione dell’ultimo San Valentino. Qui Eva Grimaldi ha voluto ringraziare la compagna che le ha aperto nuovi orizzonti. “Dopo averti vista la prima volta, sentivo che non c’era altra persona che volevo al mio fianco. Si cresce insieme, si cammina fianco a fianco. E non importa ciò che dice la gente: l’Amore è Santo in ogni sua forma”.

Stando alle prime indiscrezioni, la cerimonia sarà celebrata a Roma, città dove entrambe vivono. Per la data in cui verrà contratta l’unione civile, sono in tanti a scommettere sul prossimo mese di maggio. A gestire l’intero evento sarà Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d’Italia.