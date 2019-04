Eva Grimaldi e Imma Battaglia spose a maggio. Gabriel Garko sarà il loro testimone di nozze

Il 19 maggio 2019 finalmente Eva Grimaldi si unirà in matrimonio con il suo amore Imma Battaglia e, anche se i preparativi con la collaborazione del wedding planner Enzo Miccio sono iniziati, l’attrice è al settimo cielo e non vede l’ora di dichiarare a tutti il suo amore. A tal proposito, Eva ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini rivelando anche alcune particolarità della cerimonia.

La Grimaldi ha raccontato che l’evento si terrà in un bellissimo resort in mezzo alle campagne appena fuori Roma e che gli invitati sono ben 230. Oltretutto sia Eva che Imma avranno cinque testimoni a testa dei quali solo maschi per l’attrice e solo femmine per la Battaglia ma, la notizia molto particolare che ha svelato la Grimaldi, è che uno dei suoi testimoni sarà Gabriel Garko.

“Tra i miei testimoni c’è Gabriel! Lui adora Imma, ormai parla solo con lei, sta con lei, quando ha saputo che ci sposavamo era al settimo cielo” ha infatti raccontato Eva. Questo per lei è il secondo matrimonio dal momento che in passato, l’ex naufraga de l’Isola dei Famosi, è stata sposata sette anni con un imprenditore di nome Fabrizio.

“Sì, io già mi sono sposata: ma questo è tutto diverso, ho un’altra vita, ho un’altra maturità” ha sottolineato Eva che, come ben sappiamo, ha intrapreso la sua relazione con Imma subito dopo la fine del rapporto con il suo ex marito. Eva e Imma sono felicissime e ormai hanno instaurato un bellissimo rapporto che verrà consolidato con il loro matrimonio da favola.

“Per me quella giornata sarà la nostra giornata: coroneremo il nostro sogno” ha rivelato commossa Eva Grimaldi che in quel giorno sentirà però la mancanza della sua amata mamma mancata purtroppo qualche giorno dopo il suo ritorno dall‘Honduras e dal reality l‘Isola dei Famosi.