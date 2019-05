Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate, i dettagli sulle nozze

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono finalmente sposate. Dopo sette anni di amore, le due donne hanno coronato il loro sogno ed hanno pronunciato il tanto atteso “si” durante la gioranta di ieri, domenica 19 maggio. Eva e Imma hanno voluto intorno a loro non solo la famiglia ma anche tanti amici, tra cui numerosi volti noti del mondo dello spettacolo.

Tra gli ospiti presenti alle nozze c’erano Vladimir Luxuria, Bianca Atzei, Jonathan Kashanian e Gabriel Garko; quest’ultimo che ha avuto un ruolo molto importante durante le nozze. L’attore torinese, infatti, ha fatto da testimone ad Eva Grimaldi che, come ricordiamo, è stata la sua donna per anni e che adesso rappresenta per lui un’ottima amica. I due infatti sono rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro relazione, al tal punto che la Grimaldi ha voluto proprio lui come testimone di nozze.

La cerimonia si è svolta in un’atmosfera dal fascino bucolico, all’interno del Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, ed è stata totalmente organizzata dal noto wedding planner Enzo Miccio. Potremmo infatti vedere presto il matrimonio, in tutti i suoi dettagli, in uno speciale che andrà in onda su Real Time.

Durante la giornata di ieri, sui social erano apparse diverse foto delle nozze, che sono poi state rimosse, probabilmente per via dello speciale di Real Time. Eva Grimaldi ha indossato un elegante abito color cipria, Imma ha invece deciso di indossare un completo blu. Sul settimanale “Chi“, in edicola a partire da mercoledì 22 maggio, potremmo vedere in esclusiva le foto del matrimonio.

“Probabilmente a quest’ora il mondo dorme ancora, ed io vorrei fargli sentire ciò che ho nel cuore. Imma ti amo! Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia moglie. E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, infondo, come mi hai insegnato tu, l’amore vincerà sempre su tutto. A tra poco, amore mio”, ha scritto Eva sul suo profilo Instagram, qualche ora prima delle nozze.