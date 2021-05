Eurovision, il contributo di Chiara Ferragni alla vittoria dei Maneskin

Quando si dice la classe non è acqua, forse adesso è proprio il caso di dirlo. Parliamo nella fattispecie del gruppo rock del momento, i Maneskin. Un gruppo di ragazzi che negli anni hanno scalato le classifiche con passi da gigante, facendosi amare con il loro stile e il loro modo di fare musica. Un gruppo che ha saputo unire intere generazioni, tutte sotto il segno del rock.

Numerose sono state le vittorie del gruppo, tanti gli applausi, i dischi venduti, i singoli piazzati sempre al primo posto, insomma per i Maneskin il successo non è per niente un optional di percorso, ma una prerogativa. Dopo la vittoria dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, oggi i ragazzi hanno aggiunto una nuovo record al proprio muro di successi, quello dell’Eurovision Song Contest.

La vittoria dei Maneskin e il contributo di Chiara Ferragni

Una vittoria riportata in Italia e questo non accadeva dal lontano 1990, con la canzone di Toto Cutugno “Insieme 1992”. Anche oggi come all’ora, per poter vincere era necessario surclassare tutti al televoto, proprio come al Festival di Sanremo, ed anche questa volta i Maneskin hanno saputo imporre la propria presenza, ma c’è da dire che hanno avuto un supporto da casa davvero importante, quello di Chiara Ferragni.

Con un profilo che supera i 26 milioni di followers, per la Ferragni sarebbe bastata una piccola storia di pochi secondi per scatenare i seguaci, invitandoli a votare il gruppo made in Italy, affinché potessero, come è accaduto, portare la vittoria a casa. Insomma sembra dunque che Chiara abbia contribuito a far vincere il gruppo musicale.

Anche suo marito Fedez, in versione toilette, ha incentivato i followers della coppia a votare i Maneskin: “Votate 24, sono seduto direttamente sul water“. Dopo aver appreso la vittoria, la Ferragni ha trovato il tempo di lanciare un’ultima storia raffigurante lei con il gesto del dito medio, scrivendo sotto: “Per quelli che pensavano che l’Italia non potesse vincere“.