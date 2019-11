Ettore Bassi, l’ex moglie si sfoga: "Sono ostaggio del mio ex marito e della burocrazia"

Ettore Bassi è un noto attore di fiction tornato alla ribalta questo autunno grazie alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. L’attore, in coppia con Alessandra Tripoli, è arrivato secondo ed è riuscito a farsi apprezzare, oltre che come ballerino anche umanamente dimostrandosi una persona corretta e un padre amorevole. Infatti Bassi ha parlato delle sue tre figlie e le parole che ha riservato alla figlia affetta da sindrome di Down hanno commosso i telespettatori.

Adesso però a mostrare una natura ed una personalità dell’attore diversa da quella che appare in tv ci ha pensato la sua ex moglie Angela Riboni che in un’intervista rilascita ad Oggi si è sfogata contro l’ex marito. I due insieme hanno appunto tre figlie, e si sono lasciati nel 2016 per volere della Riboni, e la donna non ha riservato delle belle parole a Bassi.

Angela Riboni ha dichiarato: “Non ho una vita, non ho un soldo, sono ostaggio di mio marito e di cavilli burocratici”. La donna si è inoltre detta esausta e disperata a causa della lunga battaglia legale contro l’attore con la quale ha appunto perso soldi ed energia. Inoltre accusa il marito di volere spostare il processo a Bari, dove Bassi ha amici e conoscenti forse, sospetta la Riboni, per avere delle agevolazioni.

Anche sul rapporto tra Ettore e le figlie l’ex moglie ha ridire, ha infatti dichiarato che: “A settembre si è fatto vedere dalle nostre tre figlie solo una volta e nel tentativo di accordo di separazione garantiva la sua presenza solo due giorni al mese”. Insomma dal racconto della Riboni emerge il quadro di un padre assente per le figlie che ha messo in atto una battaglia legale contro la loro madre. Sicuramente l’attore avrà un’altra versione dei fatti.

Infine però l’intervista della Riboni si conclude con un appello, attraverso il quale chiede all’ex marito di lasciar perdere la Cassazione e di andare davanti a un giudice per stabilire di chi è la colpa della separazione e chiudere “questa manfrina per il bene di tutti“. Più avanti si vedrà se e cosa replicherà l’attore all’ ex moglie.