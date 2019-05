Esplode la "Pamela Prati Challenge": cos’è e perché Luca Argentero è scivolato nel tranello

In queste ultime ore, lo stimato attore piemontese Luca Argentero è apparso particolarmente allarmato e stranito sul social network Instagram. Dopo aver ricevuto un numero indescrivibile di messaggi ambigui, che lo hanno messo sulla difensiva, il bel 41enne ha appreso di esser stato una delle prime vittime della cosiddetta “Pamela Prati Challenge“.

Stranito per aver ricevuto una mole particolarmente alta di auguri di “Buona primavera“, l’attore ha voluto rivolgersi direttamente ai suoi 1,2 milioni di followers, con l’obiettivo di comprendere cosa stesse accadendo: “Perché ricevo dei ‘buona primavera’ a caso? Cosa mi sono perso?” ha ingenuamente chiesto Luca Argentero.

Sebbene le repliche dei suoi fan siano state numerose e tempestive, in seguito all’ennesima esclamazione “Ringrazia Mark Caltagirone e Pamela Prati”, Luca Argentero è apparso decisamente confuso. In verità, la faccenda è piuttosto elementare e, come i suoi seguaci hanno sottolineato, c’entra la chiacchieratissima love story fantasma tra Pamela Prati e il suo inesistente fidanzato Mark Caltagirone.

Un esauriente follower dell’attore ha voluto delucidare il bell’Argentero, spiegando: “Siccome Pamela ha fatto capitolare Mark con un ‘buona primavera’, allora ci stiamo provando tutte con te. Scusaci Luca, ma in qualche modo bisogna pur fare”. Per tutta risposta, Luca Argentero se n’è fatto una risata e, con educazione e gentilezza, ha ricambiato l’augurio alle sue fan: “Ok…ora ho capito…grazie ragazzi… Buona primavera a tutti e baci stellari”.

La sfida social che ha preso di mira il bell’attore piemontese si chiama “Pamela PratI Challenge” e sull’affollato social network Instagram ha già coinvolto una miriade di utenti. Trattasi dell’ennesima sfida sul web, consistente in un gioco, divertente e apparentemente innocuo.

La “Pamela Prati Challenge” è stata lanciata dal sito di gossip Trash Italiano e ha lo scopo di ironizzare sul mastodontico caso mediatico incentrato sulla discussa vicenda Prati-Caltagirone. Consiste nell’inviare l’augurio di “Buona Primavera” ad un personaggio noto e fare lo screenshot dell’eventuale risposta ricevuta. Sfortunatamente il primo a farne le spese pare proprio sia stato l’ignaro Luca Argentero.