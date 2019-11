Eros Ramazzotti, un nuovo amore dopo Marica Pellegrinelli?

Nelle ultime settimane, al famoso cantante Eros Ramazzotti, sono stati attribuite diverse situazioni amorose: da un ritorno di fiamma con l’ex moglie Marica Pellegrinelli, fino ad un flirt con la neo Miss Italia Carolina Stramare; entrambe le liaison, però, sono state smentite dai diretti interessati. Questa volta, invece, il romano sembra fare sul serio con una bella ragazza: i due sono stati visti insieme fuori da un hotel di Lubiana.

Eros Ramazzotti ha concluso il matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli e, sebbene continuino ad avere rapporti di stima e rispetto reciproco, anche per il bene dei due figli avuti insieme -Raffaella Maria e Gabrio Tullio-, entrambi sembrano aver ritrovato la serenità: la Pellegrinelli accanto a Charly Vezza, mentre Ramazzotti sarebbe stato fotografato accanto ad una ragazza, per ora ancora sconosciuta.

Un nuovo gossip, quindi, circonda il cantante che, in occasione del suo concerto nella capitale slovena, ha passato la serata in hotel con la ragazza. I due, che si sarebbero incontrati proprio fuori dalla struttura ricettiva di Lubiana, avrebbero trascorso qualche ora insieme tra abbracci e baci: l’affinità di coppia sembrerebbe esserci in modo perfetto, così come la felicità di trascorrere del tempo insieme.

L’identità della ragazza, al momento, è ancora avvolta nel mistero più assoluto ma, qualora il flirt venisse confermato, cadrebbe sicuramente anche questo ultimo dubbio. Quel che è certo è che sembrerebbe essere molto più giovane del cantante romano, il quale ha compiuto 56 anni lo scorso 28 ottobre.

Cattive notizie, forse, per tutte quelle donne che speravano che il cantantee restasse single per un po’, alimentando i loro sogni più rosei: dopo questa indiscrezione potrebbero aver ricevuto una bella delusione. Come per gli altri presunti flirt di Eros Ramazzotti, insinuati nelle ultime settimane, non resta che attendere la conferma o la smentita dal cantante stesso.