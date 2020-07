Eros Ramazzotti molto vicino a un’ex allieva di Amici? L’indiscrezione

Da quando il famoso cantante Eros Ramazzotti ha chiuso la sua relazione con Marica Pellegrinelli, molto spesso, l’ex marito di Michelle Hunziker, si è ritrovato a smentire le numerose storie d’amore che gli venivano puntualmente attribuite, etichettandole come semplici fake news; come quella volta che venne affiancato a Roberta Morise o a Sonia Lorenzini.

Oggi però il noto settimanale Giornalettissimo lancia un nuovo scoop, una nuova indiscrezione riguardante proprio il padre di Aurora Ramazzotti. Sembra infatti che da qualche tempo il cantante stia frequentando una nuova donna, un’ex partecipante del noto talent show Amici, si parla di Veronica Montali.

Secondo il settimanale succitato infatti, sembra che i due abbiano iniziato a conoscersi oramai da qualche settimana, tanto che a più riprese i due sono stati ripresi insieme. La rivista Giornalettissimo infatti afferma che in realtà la cosa va avanti già da un mese, tanto che in passato il settimanale scrisse in merito ad un incontro a cena tra i due: “Weekend in Liguria per Eros Ramazzotti pare in dolce compagnia. Se tre indizi fanno più di un prova Giornalettismo vi racconta della cena di Ramazzotti nel locale La Fortezza, a Finale Ligure, insieme con l’influencer Veronica Montali. Eros Ramazzotti e Veronica, una semplice coincidenza? “.

Oggi nuovi indizi hanno alimentato l’ipotesi di questa relazione tra i due, tanto che è stata la stessa Veronica a fare una dichiarazione molto importante a Di Più TV, dove afferma: “Eros è venuto a trovarmi a Loano, abbiamo passato una bellissima giornata. La mattina siamo stati a pranzo, lui e io, al mio ristorante, dove gli ho presentato mamma e papà. Insieme stiamo bene, parliamo di tutto e ci confidiamo i nostri problemi. Condividiamo molto, tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli“.

Al momento ovviamente non è ancora nulla di confermato, né tantomeno la Montali si è sbilanciata nel fare dichiarazioni affrettate. Non resta che attendere ulteriori notizie riguardanti questo nuovo flirt tra Veronica ed Eros.