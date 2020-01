Eros Ramazzotti, la confessione sull’ex moglie Marica Pellegrinelli

Eros Ramazzotti, dopo qualche mese dalla separazione dalla moglie Marica Pellegrinelli, ha deciso di raccontare la sua verità lasciando, ancora una volta, i suoi fan a bocca aperta. Mentre la Pellegrinelli, oggi, ha deciso di vivere alla luce del sole la sua relazione con Charley Vezza, il cantante romano sembra essere ancora single e felice.

Durante una recente intervista Ramazzotti ha raccontato di aver ritrovato il sorriso grazie ai suoi figli, che sono le persone più importanti della sua vita: Aurora, nata dal precedente matrimonio con Michelle Hunziker, e Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dalla modella Marica Pellegrinelli. “Non sono depresso” avrebbe raccontato il cantante,”Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli“.

Alla base dei suoi insegnamenti, come spiega lo stesso Eros, ci sarebbe il rispetto, valore che cerca sempre di suggerire anche ai suoi figli. E sarebbe proprio merito degli insegnamenti ricevuti che, a qualche mese dalla separazione, lui e Marica sarebbero in ottimi rapporti: “Il rapporto basato sul rispetto non verrà mai intaccato. Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone. Sapete per caso di chi è?”. Nonostante le parole di Eros, la modella non ha mai voluto parlare della fine della relazione durata dieci anni.

Questa volta, però, potrebbe essere arrivata una sorta di risposta, seppur in modo indiretto: la Pellegrinelli, a seguito delle parole dell’ex marito, avrebbe pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae più serena che mai e, nelle stories, una canzone di Gaber: La mia Famiglia. Descrivendo la canzone, inoltre, avrebbe scritto: “La definizione di amore in una canzone“. La modella, quindi, avrebbe potuto usare la canzone come ringraziamento silenzioso per l’ex marito, verso il quale la stima ed il rispetto non sono mai terminati; l’amore con Charley Vezza, invece, sembra procedere a gonfie vele, tanto da parlare di convivenza.

Ramazzotti, invece, si definisce ancora single concentrandosi unicamente sui tre figli: in occasione delle ultime feste natalizie, infatti, avrebbero passato le vacanze alle Maldive, tutti insieme. “Alle Maldive abbiamo giocato, parlato, ci siamo confrontati da grandi pur rimanendo piccini” racconta il cantante, ricordando quella vacanza come una delle più belle e costruttive della vita.