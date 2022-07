Eros Ramazzotti: la brutta notizia è arrivata poco fa. È successo dopo la terza dose

Ascolta questo articolo

Eros Ramazzotti è una vera leggenda della musica italiana, parliamo di uno dei cantautori nostrani più conosciuti in tutto il mondo. Dagli anni 80, periodo in cui è salito di prepotenza alla ribalta internazionale, il cantautore romano ha venduto più di 60 milioni di dischi, oltre ad aver collaborato con personaggi del calibro Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin.

E’ normale, quindi, che qualsiasi vicenda lo riguardi faccia subito notizia e spopoli nel web. E’ proprio quello che è successo di recente, dove un vero e proprio polverone mediatico si è sollevato in occasione della somministrazione della terza dose di vaccino da parte del cantante. Si è fatto immortalare insieme allo staff della farmacia, ma non tutti l’hanno presa bene: ecco perchè.

Cosa è successo

Il celebre cantautore Eros Ramazzotti si era recato in una farmacia milanese per ricevere la terza dose del vaccino, è bastato questo per accendere le polemiche. Entusiasti per avere la fortuna di ospitare nella propria attività una leggenda della musica italiana, lo staff della farmacia ne ha subito approfittato per chiedere al cantante uno scatto da pubblicare poi sui social.

Ovviamente il cantautore non si è tirato indietro alla richiesta, ma non poteva mai immaginare quello che stava per succedere. La farmacia in questione ha divulgato la foto con il cantante sulle sue pagine social, allegando il commento, forse un po’ critico contro i no vax, ‘anche Eros si vaccina‘.

A quel punto si è alzato un vero e polverone sui social, sono stati innumerevoli i commenti alla foto, divisi tra chi era entusiasta di vedere il proprio idolo in una farmacia qualunque, e tra chi, invece, non ha lesinato aspre critiche facendo notare per esempio come non indossassero la mascherina. Insomma alla fine ogni scusa è buona per innescare polemiche sterili e fine a se stessi, alla fine la farmacia si è vista costretta ad eliminare il post, anche se non ne ha chiarito ufficialmente il motivo.