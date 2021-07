Eros Ramazzotti e il rimpianto per quel clamoroso “no” alla storia d’amore con Monica Bellucci

Attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Eros Ramazzotti ha potuto ripercorrere alcuni dei momenti più salienti della sua grandiosa carriera di cantautore. Tra gli aneddoti più clamorosi che ha avuto modo di rivelare, c’è senza dubbio il suo clamoroso “no” a Monica Bellucci, la diva del cinema italiano che anche a 57 anni non ha perso nulla del suo proverbiale fascino.

In questa lunga chiacchierata con i giornalisti del quotidiano più popolare d’Italia, Eros Ramazzotti ha infatti precisato di rimpiangere la sua scelta di non aver dato seguito ad una possibile storia d’amore con l’attrice originaria di Città del Castello. “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. E’ rimasto un bel ricordo” ha aggiunto l’artista che raggiunse il grande successo nella seconda metà degli anni Ottanta.

E quel “no” continua a pesargli come un macigno. L’idea che traspare è che tra di loro le cose sarebbero potute andare alla grande, ma all’epoca non se la sentì di lasciarsi andare. Come da lui sottolineato, non è però l’unico “no” a continuare a tormentarlo. Negli anni Novanta non diede seguito alla chiamata del discografico Clive Davis che voleva lanciarlo negli Stati Uniti. In quell’occasione, l’interprete di Adesso Tu e Cose della Vita preferì rimanere al fianco di Michelle Hunziker, piuttosto che trasferirsi a New York.

Riavvolgendo il nastro dei ricordi, la possibile storia con Monica Bellucci continua in qualche modo a non dargli pace. Che tra le due star ci fosse stata una grande affinità, il pubblico lo aveva compreso già nel 2004, quando entrambi vennero ospitati nel programma Stasera pago io revolution. Nello show di Fiorello, Eros le dedicò il suo brano Più bella cosa non c’è, e i loro sguardi di intesa lasciarono intendere che stesse sbocciando davvero qualcosa di tenero e speciale. Anche sulla sua pagina Instagram, Eros Ramazzotti ha poi voluto tornare sul tema commentando il video di quel programma con una didascalia che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo” ha scritto la leggenda della musica leggera italiana.