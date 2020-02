Eros Ramazzotti e il nuovo amore, lo sfogo del cantante su Instagram

Eros Ramazzotti, celeberrimo cantautore romano, reagisce su Instagram commentando le indiscrezioni che lo vedrebbero protagonista di una nuova storia d’amore con Valentina Bilbao. A scatenare il gossip sarebbe stato il settimanale “Chi“, il quale ha pubblicato alcune foto che ritraggono il cantante a Miami insieme alla bella pittrice venezuelana.

Stando allo scoop diffuso dal giornale, Eros Ramazzotti, archiviato il matrimonio con Marica Pellegrinelli, avrebbe ritrovato la serenità accanto alla Bilbao, complici anche le immagini che vedono i due chiacchierare amabilmente in spiaggia. Valentina, grande fan della musica del romano e sua amica, è una pittrice molto conosciuta a Miami ed in tutta la Florida; le sue opere sono già state esposte anche alla Biennale di Venezia 2017 e all’Art Basel di Miami nel 2018.

Ma, mentre la Pellegrinelli ha già trovato l’amore tra le braccia di Charley Vezza, noto imprenditore, Eros Ramazzotti sembra volersi concentrare unicamente sui figli: Aurora, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker, Gabrio Tullio e Raffaella Maria, nati dall’unione con la modella. E sarebbe proprio per la loro tranquillità che il cantante ha deciso di replicare alle voci che lo vedono innamorato della pittrice, sfogandosi con un post sul suo profilo Instagram: “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip?”.

Il cantante, che dopo il divorzio è rimasto in ottimi rapporti con la ex moglie, così come con Michelle Hunziker, continua: “Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti”.

Stando alle parole del cinquantaseienne di Cinecittà il suo rapporto di amicizia con Valentina Galvao sarebbe nato dopo che lei ha espresso il suo amore per la musica: la stessa, infatti, troverebbe l’ispirazione per i suoi dipinti ascoltando le canzoni di Eros Ramazzotti. Da quello scambio di complimenti, quindi, sarebbe nato quello che ora è semplicemente un bel rapporto di stima reciproca.