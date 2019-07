Eros Ramazzotti difende la figlia Aurora: "Non è raccomandata"

Eros Ramazzotti, il celebre cantante romano ex marito della conduttrice di “Striscia la Notizia” Michelle Hunziker, è tornato a far parlare di sé, oltre che per i rumors riguardanti la sua love story con Marica, anche per le dichiarazioni rese durante una recente intervista rilasciata al programma rafiofonico “I Lunatici“, dove ha difeso la figlia Aurora.

Da molti anni ormai, la figlia dell’artista e di Michelle Hunziker è oggetto delle critiche e degli attacchi delle malelingue e degli haters, che le contestano il fatto di essere riuscita a entrare nel mondo dello spettacolo senza aver fatto una vera gavetta, ma direttamente dalla porta principale grazie alla notorietà dei più celebri e potenti genitori.

Il popolare cantante romano ha dichiarato nel corso della recente intervista a “I Lunatici” di non prendere in considerazioni le critiche mosse contro Aurora, in tal senso le sue parole: “L’invidia della gente non ci tocca perché siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno“.

Ramazzotti, che è anche padre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio, nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli, sembra deciso più che mai a mettere un punto alle continue accuse mosse dai leoni da tastiera, quindi chiosando ha affermato: “Con Aurora ho un rapporto bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani“.

Poi il cantante ha ammesso di aver fatto qualche sciocchezza alla sua età, ma tutto nella norma, quindi ha descritto la primogenita come una ragazza dal carattere forte e con tanta voglia di fare e di imparare. Le critiche sembrano scivolarle addosso, Aurora rimane fredda e continua quindi ad andare avanti per la sua strada. Eros si dichiara molto soddisfatto della donna che è diventata Aurora oggi ed è fiero di lei.