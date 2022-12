Eros Ramazzotti confessa: "Michelle Hunziker è stata il mio grande amore"

Ascolta questo articolo

Sono passati ormai venti anni dalla fine della relazione tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, ma l’affetto tra la coppia è stato talmente forte che il cantante ha ammesso in una recente intervista che la presentatrice è stata “il grande amore” della sua vita. È avvenuto davanti alla telecamer di Mara Venier, dalla quale Eros era ospite domenica.

Il cantante si è aperto sul suo status sentimentale attuale, svelando che è single, e che avverte la solitudine quando la sera si ritrova solo in hotel dopo i concerti. “La solitudine ci sarà per sempre. Noi siamo nati soli. Io girando il mondo vedo tante persone, faccio concerti con tante persone, poi rimani da solo, in hotel quando arrivi sei solo.” Il cantante però non vede questa solitudine con una connotazione negativa, ma come una motivazione per ricominciare ogni giornata.

Parlando della famosa ex moglie, conosciuta nel 1995 e sposata nel 1998, racconta che quando stavano girando il videoclip di “Più bella cosa” in America il regista cercava una ragazza, poi vide Michelle, rimase colpito e la volle nel video. “La canzone Più bella cosa, è dedicata a Michelle Hunziker. L’avevo già fatta in realtà, poi ho conosciuto lei e gliel’ho dedicata. Non l’avevo fatta per un’altra. La canzone ha un significato ben preciso“.

Eros non ha rimpianti sulla prenza di Michelle, con la quale nel 1996 ebbe la figlia Aurora, nel video di una delle sue più famose canzoni. “È stata il mio grande amore, è la madre di mia figlia… Non può non essere così e dedicata a lei. E direi che era giusto così“. Il cantante spiega poi che tutte le persone che non stanno più insieme dovrebbero mantenere buoni rapporti come loro fanno adesso. “Quando due si lasciano non devono fare la guerra tutti i giorni. Perché l’amore e l’affetto ci sarà sempre, sia quando ci sono i figli che quando non arrivano“, dice Eros.

Eros ha sposato nel 2014 la modella Marica Pellegrinelli, la sua seconda moglie dopo Michelle, dalla quale ha avuto due figli: Raffaela Maria Ramazzotti, nata nel 2011, e Gabrio Tullio Ramazzotti, nato nel 2015. La coppia si è separata a luglio del 2019. Ad aprile del 2023, la primogenita Aurora renderà Ramazzotti nonno per la prima volta.