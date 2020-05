Eros Ramazzotti al maneggio con Sonia Lorenzini

Dopo il divorzio dalla sua ex moglie Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti si ritrova molto spesso sulle principali pagine di gossip. Pare che infatti al cantante vengano associati nomi di molte ragazze, ipotetici amori o solo semplici amicizie. Come è accaduto in questo caso, in quanto sembra che il cantante sia stato paparazzato al maneggio, insieme a suoi figli ed in compagnia di una ragazza.

La donna in questione è un ex partecipante, nelle vesti di tronista, del famoso dating show “Uomini e Donne“: si tratta di Sonia Lorenzini. In effetti la foto pubblicata sul settimanale “Chi” ha destato un po’ di sorpresa, semplicemente perché si pensava che Sonia avesse una relazione in atto con Federico Piccinato.

La stessa donna, però, smentisce il fatto, affermando che in realtà è single da poco tempo. Inoltre Sonia aggiunge di aver conosciuto Eros proprio al maneggio, affermando di essere una persona anche molto gentile. Sonia si trovava lì insieme a delle sue amiche, mentre Eros era in compagnia dei suoi due figli Gabrio Tullio e Raffaela, avuti entrambi dalla sua ex moglie Marica Pellegrinelli.

La Lorenzini aggiunge: “L’ho conosciuto al maneggio. Ero lì con alcune amiche. Lui è una persona gentile, che cos’altro dovrei aggiungere? Al momento sono single nella mia vita incasinata“. Nulla di certo dunque tra i due, sembra infatti trattarsi di una semplice amicizia, in quanto i due condividono la passione per i cavalli.

Per quanto riguarda la sua passata relazione con Piccinato, in effetti era da un po’ di tempo che i due ragazzi non postavano foto insieme, per la precisione l’ultima foto postata da Federico risale al 27 febbraio, mentre per la Lorezini risale il 1° aprile scorso. Mentre Sonia ha dichiarato apertamente la fine della loro relazione, Federico non ha ancora proferito parola in merito, preferendo restare nel proprio riserbo.