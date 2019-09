Eros Ramazotti, le parole sul fidanzamento di Marica Pellegrinelli

Come sappiamo, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno ufficializzato la separazione dopo un comunicato reso noto dall’agenzia Ansa, in cui si è fatta notare la fine del matrimonio. La coppia, però, è tornata a essere al centro del gossip e ci sono delle novità riportate dal famoso settimanale “Chi magazine” che ha come direttore Alfonso Signorini, nuovo conduttore de “Il Grande Fratello Vip”.

Il settimanale ha ripreso la Pellegrinelli in compagnia del nuovo fidanzato: si tratta di Charley Vezza. I due innamorati hanno quattro anni di differenza e sembrano già essere molto complici, come dimostrano le immagini pubblicate da Chi.

Lo scoop del settimanale “Chi”

Charley e Marica si sono concessi una vacanza ad Ibiza e, recentemente, hanno organizzato una fuga romantica in Inghilterra: ciò dimostra che ci sono tutti i presupposti per parlare di una storia seria. Eros Ramazzotti è a conoscenza della nuova relazione di Marica Pellegrinelli e ha fatto intendere che non ci sono problemi, mantenendo un rapporto rispettoso con l’ex moglie.

Marica Pellegrinelli e il compagno Charley hanno provato a mantenere una certa riservatezza intorno alla loro relazione ma ciò sembra impossibile visti i pettegolezzi che circolano sui social. Eros Ramazzotti, dal canto suo si è sentito chiamato in causa e ha deciso di mettere in chiaro la questione circa i pettegolezzi sul conto dell’ex compagna, dalla quale ha avuto due figli.

Il famoso cantante è stato protagonista di una recente intervista alla trasmissione mandata in onda su Radio2 e intitolata “I Lunatici” dove ha sottolineato che non c’è alcun tipo di riservatezza per via dei social. Queste sono le dichiarazioni di Ramazzotti: “Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso”. Ha continuato dicendo che la vita va avanti, ricordandosi che ci sono dei figli da portare avanti.