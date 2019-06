Erica Piamonte parla di Taylor Mega e della sua bisessualità

Nell’ultima edizione del “Grande Fratello 16“, condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, hanno fatto discutere molto i comportamenti avuti da Erica Piamonte. L’ex gieffina, infatti, nel corso della sua avventura nella casa più spiata d’Italia non ha mai nascosto al pubblico e agli altri concorrenti la sua bisessualità.

In molti, poi, si sono accorti della sua attrazione nei confronti di Francesca De André, anch’essa dichiaratamente bisessuale. Tuttavia, la figlia di Cristiano ha legato molto con Gennaro Lillio, ed i due si stanno conoscendo anche dopo la loro esperienza al “Grande Fratello 16”. Invece, Erica Piamonte, sembra aver stretto un bel legame con l’influencer Taylor Mega, ospite per una settimana nel reality show di Canale 5.

Le parole di Erica Piamonte su Taylor Mega e la sua bisessualità

Nelle ultime ore, l’ex gieffina ha deciso di rispondere ai fan sul suo profilo Instagram. Nella sfilza di domande, come si poteva facilmente immaginare, in tanti le chiedono anche della sua bisessualità. L’ex gieffina, però, non si tira indietro nel rispondere a queste domande e sulla sua personale scoperta della bisessualità dichiara: “L’ho sempre saputo. Già da ‘piccina’ l’avevo capito!”.

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello, si è parlato molto anche del rapporto tra Taylor Mega ed Erica Piamonte. L’ex fidanzata di Flavio Briatore ha parlato molto bene di Erica, rivelando di non escludere in futuro una relazione con una donna, poiché in passato ha già avuto dei rapporti con persone dello stesso sesso. Ovviamente queste parole hanno immediatamente aperto a tutti i tipi di gossip.

Al momento Taylor Mega ed Erica Piamonte sembrano essere solamente amiche, ma l’ex gieffina, sempre su Instagram, ha parlato benissimo di lei: “Sono contenta di averla conosciuta. È una ragazza buona, semplice che dà senza chiedere nulla in cambio e mi trasmette tanta positività”.