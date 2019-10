Erica Piamonte confessa: "Taylor non vorrebbe perdermi. Me lo ha scritto"

Di nuovo al centro del gossip, Erica Piamonte dopo aver animato le pagine del gossip per la sua partecipazione al famoso programma Mediaset “Grande Fratello“, e per la sua frequentazione con Taylor Mega, è ritornata a far parlare di sé. Solo lo scorso 18 ottobre la ragazza ha compiuto gli anni, e ad oggi resta ancora ignota l’identità della persona che gli inviato un bouquet di rose rosse.

Di recente la Piamonte è stata ospite del programma capitanato da Barbara D’Urso, “Live: non è la d’Urso“, dove la ragazza commenta la nuova relazione tra la Mega e Giorgia Caldarulo. La Piamonte infatti commenta dicendo: “Taylor mi ha scritto che non vorrebbe perdermi e intende riallacciare i rapporti con me“.

Inoltre aggiunge, sempre a proposito di Taylor: “Anche se ci riavviciniamo e decidiamo di non stare insieme come coppia, restare amiche non sarebbe normale. Siamo sempre due persone che si piacciono“. Sembra proprio quindi che la bella Influencer Taylor Mega, non abbia proprio le idee chiare in ambito sentimentale; infatti in base alla dichiarazioni fatte da Erica, sembra che Taylor non sia molto convinta della relazione sentimentale con la corteggiatrice di “Uomini e Donne” Giorgia.

Secondo la Piamonte infatti, pare che non sia proprio del tutto finita la love story con Taylor, e che molto probabilmente, in un futuro non molto lontano, vi sia la possibilità di un ritorno di fiamma, visto che Taylor continua a scriverle. Nonostante queste sensazioni emotive manifestate dalla Piamonte, in realtà qualche tempo fa Taylor Mega aveva espresso la sua opinione circa la relazione con la Piamonte, affermando che in realtà lei stesse vivendo: “Una relazione aperta, qualcosa di più di un’amicizia ma niente di ufficiale“.

Per Erica ovviamente è stato qualcosa di più che una semplice relazione aperta, ed è convinta che Taylor possa ritornare dalla ragazza, in quanto reputa che la storia, se pur di breve durata, è stato tutto molto surreale ed intenso. Non resta quindi che attendere quelli che saranno i risvolti della coppia.