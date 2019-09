Erica Piamonte attacca Taylor Mega dopo il suo bacio con una ragazza mora: "Non ti fai schifo?"

Nella giornata di ieri il giornalista Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo Tv“, ha pubblicato uno scatto in esclusiva mentre Taylor Mega si scambia un bacio con una bellissima ragazza mora. Il nome non viene svelato, ma per molti si tratta di Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. Ulteriori dettagli sulla loro storia d’amore verranno svelati nella giornata di giovedì.

Un bacio molto chiacchierato sul web, ma non tutti sono felici di questa situazione, tra cui Erica Piamonte. La ragazza, conosciuta per aver partecipato proprio con Taylor Mega all’ultima edizione del Grande Fratello, ha voluto lanciare un attacco nei confronti della friuliana, alludendo al fatto che in estate hanno avuto qualche flirt importante.

Le parole di Erica Piamonte

In queste ore Erica Piamonte è stata riempita di messaggi sul suo profilo Instagram, in cui tanti le hanno chiesto un suo parere su questo bacio da Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. L’ex gieffina, praticamente costretta a rispondere, si scaglia contro la sua amica.

Erica Piamonte non ci sta ad accettare questa possibile relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo: “Sto veramente di me*da. Ma tu non ti fai schifo, non ti vergogni?! Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche. Questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. E, invece, queste foto le gradiscono i tuoi genitori?! Chi è questa? (…) con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi ‘amore mi manchi’, e mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti solamente sotterrare!“.

Per il momento Taylor Mega non ha ancora replicato a questo gossip rilanciato da Riccardo Signoretti sul web, decidendo addirittura di rendere privato il suo profilo Instagram. Molto probabilmente l’influencer nelle ultime ore sta ricevendo numerosi messaggi molto pesanti da parte dei fan di Erica.