Er Faina potrebbe aver tradito Sharon Macrì con la transgender Giulia Giannini

Il romano Er Faina, conosciuto per i suoi video pubblicati su Instagram e Facebook ha partecipato nell’ultima edizione di “Temptation Island Vip” insieme alla fidanzata Sharon Macrì. La coppia, dopo i problemi causati dalla gelosia, ha deciso di uscire dalla trasmissione.

Le cose per Damiano e Sharon Macrì, fino a questo momento, stanno andando nel migliore dei modi. Nelle ultime ore però circola un gossip sul conto di Er Faina a causa di un’intervista rilasciata dalla transgender Giulia Giannini al settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti.

La possibile relazione di Er Faina con Giulia Giannini

Come svelato dalla donna in questa intervista, Giulia avrebbe avuto un incontro piccante con Er Faina. Per tutta l’intervista sembra essere molto convinta di quello che dice, sottolineando di avere ancora i messaggi, le chat e il suo numero di telefono. Giulia dichiara di conoscere molte persone che decidono di andare con i trans, compresi i politici ed i calciatori.

Tra i tanti ha conosciuto anche Damiano Coccia, fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane. Ci tiene a sottolineare che Er Faina, sui propri social network, critica molto le famiglie arcobaleno ma: “È venuto a letto con me: e, alla fine, mi ha lasciato in una camera d’albergo, dicendomi che doveva andare dalla sua fidanzata”.

Le dichiarazioni non si fermano qui, poiché come riporta “Gossipblog“, rilascia i dettagli sull’incontro con Damiano: “Si è autoinvitato a casa mia per prendere un caffè, ho ancora i messaggi. Gli ho lasciato il mio numero e in un quarto d’ora era da me. Mi trovavo in un bed and breakfast, ma lui forse pensava che fosse un’abitazione privata. C’erano le telecamere: comunque io ho tenuto le chat e il numero”.

Infine, rivela che da quel momento in poi non ha più sentito Er Faina, ma ci tiene a sottolineare di arrabbiarsi molto quando l’ascolta mentre dice certe cose sulle coppie di fatto e sulle famiglie arcobaleno.