Enzo Salvi aggredito, cercava di difendere il suo pappagallo

Brutta avventura per Enzo Salvi, aggredito mentre si trovava ad Ostia Antica insieme al suo pappagallo e ad un amico. Il popolare comico romano ha visto aggredire il suo pappagallo e poi è stato picchiato lui stesso. Stando a quanto riportato dalla testata giornalista “Fanpage.it“, l’uccello è stato colpito alla testa da un sasso.

Responsabile di questo ignobile gesto pare sia un ragazzo di circa 25 anni, che dopo aver colpito il volatile ha rivolto tutta la sua ira verso Enzo Salvi e verso l’amico che si trovava con lui. Il giovane non è ancora stato identificato dalla polizia ma le indagini sono in corso, per individuare il responsabile di quest’assurda aggressione.

Stando alle informazioni fornite da “Fanpage.it”, il veterinario che ha soccorso il pappagallo, il dottor Paolo Selleri, ha rivelato che il volatile ha subito un grave trauma cranico, ma che riesce a mangiare da solo e presto dovrebbe ristabilirsi. Il veterinario della clinica di Via Nomentana a Roma ha rivelato che tra qualche giorno potrebbe tornare a casa.

Enzo Salvi ha dichiarato che la faccenda gli ha provocato un grosso spavento, sia per sè stesso ma anche per l’amico e per il pappagallo che erano insieme lui. L’aggressione è accaduta ieri mattina, precisamente nella località di Pianabella. Il comico ha rivelato che il suo pappagallo si trovava poggiato su un palo, ad un altezza di circa sette metri, quando improvvisamente un ragazzo gli ha tirato addosso un sasso, colpendolo in pieno e lasciandolo stramazzato al suolo.

Il giovane si è poi scagliato contro Enzo Salvi colpendolo con un calcio alla schiena, poi si è rivolto verso l’amico prendendolo a schiaffi e cercando di rubargli il cellulare. Infine si è dileguato, scappando verso l’aperta campagna. I Carabinieri della Compagnia di Ostia stanno indagando per risalire all’identità del ragazzo e per far luce su questa aggressione.