Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sfrattati e condannati per morosità: cifra enorme da pagare

Brutte notizie per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, che sono stati sfrattati dalla loro scuola di danza. La Russo non può saperlo in quanto ormai da quasi nove settimane è reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip 6, ma il marito sta fronteggiando guai non indifferenti con la giustizia. La coppia anni fa aveva aperto a Palermo l’accademia di danza classica e moderna Energy Dance, sita in alcuni locati affittati in via Resuttana.

Proprietaria degli immobili in cui ha sede la scuola di danza è l’Immobil Sud Resuttana srl, che qualche mese fa aveva chiesto la risoluzione del contratto, stipulato nel 2014, per morosità. E il tribunale gliel’ha concessa, sfrattando la coppia Russo-Turchi, cui è stato intimato di liberare e rilasciare immediatamente l’immobile. Ma non finisce qui, perché ci sono migliaia di euro di arretrati da pagare.

Guai per Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: la coppia sfrattata e condannata

A quanto pare, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo non avrebbero pagato gli affitti dei locali della loro scuola di danza a partire dal marzo 2020 fino al marzo 2021 (tranne settembre 2020), ovvero per tutti i mesi in cui questa – come tutte le altre scuole di ballo, palestre e accademie d’Italia – è stata chiusa a causa della pandemia da Covid. Il motivo addotto per non pagare era stato proprio l’emergenza sanitaria.

Una scusa che però per il Tribunale non è valida né legale, tanto più che Carmen Russo non è tornata a pagare l’affitto neanche quando, da giugno 2021, l’accademia di danza ha ripreso regolarmente la sua attività. Oltre a pagare immediatamente 4.160,50 di spese generali e 145,50 euro di spese vive, a titolo di rifusione delle spese di lite, la coppia di ballerini dovrà presto risarcire la Immobil Sud Resuttana srl degli affitti non pagati.

Questi, stando a quanto si apprende dal Tribunale, ammonterebero a oltre 30mila euro. Per adesso Enzo Paolo Turchi non ha commentato in alcun modo la notizia.