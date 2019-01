Enzo Iacchetti parla della relazione con la Corvaglia: "Un folle amore"

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia hanno vissuto una storia d’amore molto intensa durata qualche anno quando lei era una velina di Striscia la notizia e lui il conduttore del tg satirico. Oggi, a distanza di tempo, Iacchetti parla di questa relazione che ha lasciato un segno importante nella sua vita di uomo.

“Con Maddalena Corvaglia è stato un amore folle, poi dopo alcuni anni mi accorsi che la sgridavo per cose stupide. Ero diventato suo padre”. Sono queste le parole che il popolare comico e conduttore del tg satirico di Striscia la notizia ha detto riguardo la sua storia d’amore con Maddalena Corvaglia, ex velina.

Il conduttore, intervistato dal Corriere della Sera, si è espresso in questi termini sulla relazione con l’ex velina. Una relazione di grande amore, molto intenso, ma anche caratterizzata da una forte differenza d’età tra i due. Iacchetti, all’epoca aveva 50 anni, mentre la Corvaglia ne aveva 21. Un rapporto contraddistinto da alcune divergenze, come il desiderio di andare a ballare di lei e la poca voglia di lui.

Racconta che, sebbene fosse giovane, era una donna matura, con la quale si poteva parlare di qualunque cosa. Dopo di lei, racconta che ci sono state veline che hanno provato a intrecciare qualche liaison con lui, provando a corteggiarlo, magari anche come trampolino di lancio nella carriera televisiva, ma non ci sono mai riuscite e lui non le ha considerate.

Iacchetti è single, ma ha bisogno di un rapporto dell’anima, in cui le due anime entrano in collisione con la testa, prima che con l’attrazione fisica e il sesso. Spera di incontrare una donna che lo porti a vivere un rapporto di questo tipo, anche se è difficile. Inoltre, esprime parole di elogio nei confronti della Hunziker, partner di Greggio a Striscia, definendola un’artista simpatica e molto delicata, anche se è molto più social di lui.