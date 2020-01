Enzo Iacchetti: "Non ho amici in tv, Ezio Greggio è solo un amico di banco"

Il famoso conduttore Enzo Iacchetti si è raccontato a ruota libera alla trasmissione radiofonica “I lunatici“. Il conduttore del tg satirico “Striscia la notizia“, come un fiume in piena ha spiegato di non avere amici appartenenti al mondo dello spettacolo e di preferire persone che nella vita si dedicano a tutt’altro.

La carriera di Iacchetti è decollata in ritardo, ma nonostante ciò deve la sua fortuna a Maurizio Costanzo il quale lo ha lanciato nel “Maurizio Costanzo Show”, fino al suo approdo a “Striscia la notizia”. Nel tg satirico ideato da Antonio Ricci, Enzo Iacchetti è presenza costante dal 1994 e condivide il “bancone” con Ezio Greggio.

Durante la sua intervista a “I lunatici” si è anche parlato di Greggio, dato che Iacchetti asserisce di non avere amici famosi, la domanda su colui con il quale condivide da così tanti anni un’esperienza televisiva era d’obbligo. E anche in questo caso Enzo ha dichiarato che nella vita non si frequentano: “Con Ezio siamo come i compagni di banco che si ritrovano con gli amici l’anno successivo a scuola“.

Ha poi espresso parole di stima nei riguardi del suo collega: “Gli voglio tanto bene e mi ha insegnato tante cose senza volerlo“. Si è detto inoltre molto contento di non essersi montato la testa nonostante il successo e il segreto sembrerebbe essere legato ad una carriera decollata ad un’età avanzata: “Sono felice di essere arrivato al successo a quaranta anni, se ci arrivi a venti rischi di perdere la testa“.

I suoi amici sono persone comuni, che nella vita svolgono i mestieri più umili, dall’idraulico al meccanico, fino al dentista. Insomma, Iacchetti per sua stessa ammissione ha preferito dissociarsi dal mondo dello spettacolo e crearsi una vita parallela che esula completamente dalle feste, le paparazzate e il gossip che viene alimentato. Eppure nonostante ciò per l’amore il discorso è stato differente, difatti Iacchetti dal 2002 al 2007 è stato fidanzato con Maddalena Corvaglia, ex velina proprio di “Striscia la notizia”.