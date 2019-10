Enzo Iacchetti, il particolare che lo fece innamorare di Maddalena Corvaglia

La storia d’amore che vide protagonisti Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia, tenne banco per lungo tempo sulle riviste di gossip e non solo. A far parlare molto è stata anche la notevole differenza di età tra i due di ben 28 anni. Ora il conduttore di Striscia la Notizia è tornato a parlare della loro relazione, rivelando alcuni particolari inediti.

Sulle pagine della rivista “Grand Hotel”, ha raccontato questa loro unione durata 6 anni che ha lasciato in lui dolci ricordi e una nostalgica serenità. Come lui stesso lo definisce, questo loro amore è stato il più importante nella vita di Iacchetti e tiene a precisare cosa lo ha colpito di quella ragazza 21enne, oltre ovviamente all’aspetto fisico notevole.

Enzo Iacchetti ricorda con affetto Maddalena Corvaglia

“Maddalena, pur avendo all’epoca 21 anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta. Fu quel mix a farmi innamorare. Non mi sarei mai messo con una sbarbata che voleva farsi le foto con me soltanto per apparire sui giornali. Tanto meno ci sarei rimasto sei anni, com’è successo con Maddalena”, tiene a precisare il comico, esaltando le qualità della Corvaglia che non si fermano solo all’estetica.

Iacchetti non ha mai avuto problemi a relazionarsi con ragazze molto più giovani di lui, 28 anni lo dividevano anche da un’altra sua ex compagna, Tania. Anche di quest’ultima conserva un ottimo ricordo e puntualizza come l’aspetto intellettuale sia stato nuovamente determinante all’inizio di questa relazione: “Io mi sono innamorato della sua testa, del suo talento e del suo modo di essere, non della sua età. Con lei sono stato addirittura nove anni“.

In questo momento non ha nessuna relazione d’amore, infatti da 3 anni è single e si dedica totalmente al lavoro, lasciando però aperta la porta del cuore e non perdendo mai la voglia di innamorarsi.