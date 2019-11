Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia: il presentatore rivela perché non ha pesato la differenza d’età

Una storia d’amore che all’epoca fece molta notizia, la love story tra il presentatore Enzo Iacchetti, conduttore del famoso tg satirico targato Mediaset “Striscia la notizia“, e Maddalena Corvaglia, all’epoca della relazione la ragazza era una velina del medesimo programma. Proprio durante la conduzione di “Striscia la notizia” tra i due scattò la scintilla e si innamorarono l’uno dell’altra.

A distanza di ben dodici anni dalla fine della storia d’amore, si torna a parlare della coppia; questa volta infatti Iacchetti rivela al settimanale “Grand Hotel” cosa ha fatto scattare il colpo di fulmine verso la bella velina. Ovviamente dopo la storia avuta con Iacchetti, la Corvaglia ha avuto modo di rifarsi una vita, infatti ha avuto diverse relazioni, come per esempio la breve storia con il chitarrista di Vasco Rossi, Steve Burnes, con la quale la ragazza è addirittura convolata a nozze, per poi divorziare successivamente, un matrimonio durato dal 2011 al 2017.

Ad oggi Maddalena appare impegnata con l’imprenditore Alessandro Viani, mentre pare che il conduttore Iacchetti sia single da ben 3 anni. Ritornando alle dichiarazioni fatte da Iacchetti al settimanale, il presentatore infatti afferma: “Maddalena pur avendo all’epoca ventuno anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente ma la testa era da adulta. Fu quel mix a farmi innamorare“.

Ciò che quindi ha colpito molto il presentatore era l’intelligenza e soprattutto la serietà e maturità della Corvaglia; di certo la relazione non sarebbe durata 6 anni se l’intento della Corvaglia fosse stato solo quello di acquisire notorietà e visibilità grazie al fidanzamento con un presentatore televisivo.

A dire il vero Iacchetti appare recidivo sulla questione anagrafica, infatti il conduttore non ha avuto solo la Corvaglia come fidanzata più giovane; in seguito, dopo la rottura con Maddalena, Iacchetti ha ritrovato l’amore con Tania, una ragazza con una differenza d’età di ben 28 anni, e questa volta il presentatore afferma: ” Io mi sono innamorato della sua testa, del suo talento e del suo modo di essere, non della sua età“.