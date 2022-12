Entra in casa di Robert De Niro e si mette a rubare i regali di Natale: arrestata 30enne

Ascolta questo articolo

Una ladra seriale di 30 anni è stata arrestata per aver fatto irruzione ieri notte nella casa dell’attore Robert De Niro e aver tentato di rubare regali da sotto il suo albero di Natale. A finire con le manette ai polsi Shanice Aviles, che si è introdotta all’interno dell’abitazione del Premio Oscar, probabilmente ignara del famoso proprietario della casa.

Tutto è cominciato alle 2:30 di lunedì notte, quando la Aviles è stata avvistata da alcuni zelanti agenti del 19° distretto della Polizia di New York mentre cercava di forzare le saracinesche di alcuni negozi. Riconosciuta come un volto noto, a causa dei suoi numerosi precedenti e oltre 25arresti sulla fedina penale, i poliziotti ha iniziato a seguirla fino anche non l’hanno vista entrare dalle scale sul retro in una villetta a schiera nell’Upper East Side.

Quando non è uscita dalla casa, i poliziotti l’hanno seguita nell’edificio e l’hanno trovata al secondo piano, mentre stava armeggiando con l’iPad della star. “Stava rubando i regali di Natale“, ha spiegato un funzionario di polizia, aggiungendo che parte dei regali che si trovavano sotto l’albero erano già stati presi e messi in un sacchetto per essere portati via dalla Aviles.

L’attore, che si trovava in casa e stava dormendo al piano superiore, si è svegliato sentendo i rumori, ed è sceso in al piano di sotto in accappatoio, trovando la donna e la polizia nella propria abitazione. Presente in casa al momento del furto anche la figlia minorenne di De Niro, la bambina 11enne avuta con l’ex moglie Grace Hightower.

Gli agenti hanno arrestato la Aviles in flagranza di reato, e sono in attesa di incriminarla. La 30enne ha almeno 26 arresti precedenti, principalmente per furti con scasso, ed ha iniziato i suoi crimini durante la pandemia. Solo quest’anno è stata arrestata altre 16 volte. De Niro non ha ancora commentato ufficialmente la vicenda.