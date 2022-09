Enrique Iglesias bacia una fan a Las Vegas: è crisi con Anna Kournikova?

Ascolta questo articolo

Enrique Iglesias ha scioccato i suoi follower e dato vita a insistenti voci di crisi con la compagna Anna Kournikova in seguito al suo ultimo post. Tutto è cominciato quando il cantante 47enne ha condiviso sui social una clip che lo mostra mentre bacia un fan durante un “meet and greet” a Las Vegas venerdì sera.

Inizialmente nel filmato si vede il cantante che abbraccia la fan, una procace castana che indossa pantaloni gialli ed un top nero, baciandola sulla guancia mentre lei scatta un selfie con il telefonino. Poi la donna gira la testa, baciando Iglesias sulle labbra e stringendolo in un abbraccio appassionato. Inizialmente preso alla sprovvista, il cantante abbandona il bacio per continuare a baciare le labbra, ma mentre il video prosegue continua a stringere la fan e la bacia nuovamente diverse volte sulle labbra.

Il cantante, che ha avuto due concerti a Las Vegas venerdì e sabato sera, non ha evidentemente visto niente di sbagliato nel filmato, ed ha in seguito condiviso il video su Instagram ai suoi 17 milioni di followers, scrivendo: “Venerdì sera a a Las Vegas al Resort Wordld, ci vediamo stasera!“.

I fan hanno subito commentato il video, esprimendo solidarietà ad Anna e chiedendo se sarebbe stata felice di vedere il compagno abbracciare e baciare un’altra donna. “Come fa Anna a sopportare questo?“, chiede un commentatore, mentre un altro utente scrive: “Wow, così inappropriato da parte di questa donna, e tua per averglielo permesso. Sono sicuro che tua moglie non ne sarà felice“

Enrique ed Anna, ex tennista professionale di origine russa, stanno insieme da ben 21 anni. La 41enne conobbe il cantante sul set del video per la canzone “Escape”nel 2001, sul quale scoppiò la scintilla tra i due che da allora non si sono mai lasciati . La coppia ha avuto i gemelli Nicholas e Lucy a Dicembre del 2017, mentre a gennaio del 2020 è nata la terza figlia, Mary.