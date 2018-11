Enrico Papi, contrario al ritorno de "La Pupa e il Secchione", attacca velenoso Simona Ventura e Teo Mammucari

“La pupa e il secchione” è la versione italiana del reality show “Beauty and the Geek”, trasmesso dal canale The WB negli Stati Uniti d’America nel 2005. La prima edizione italiana è andata in onda nel 2006 con la conduzione di Federica Panicucci ed Enrico Papi. Il format sta per tornare, al timone vedremo Simona Ventura e Teo Mammucari: Papi ha rilasciato alcune considerazioni in merito a tale ripristino.

Il conduttore e autore delle prime due edizioni del reality non ha assolutamente apprezzato la scelta di riproporre “La pupa e il secchione”:“L’ho inventato io su misura, è solo rifare qualcosa ideato da altri, Simona Ventura conduttrice? Non penso che possa accettare di condurre un programma fatto da me. È come sei io volessi fare L’Isola dei famosi. Lei è bravissima, è bravissima nei programmi con le persone famose, ma La Pupa e il Secchione l’ho inventato io su misura con Simona Ercolani.” Il 53 enne ha sostenuto, con decisione, che, in tali riproposizioni, non c’è niente da inventare, c’è solo da rifare qualcosa ideato da altri.

Il presentatore ha osservato che anche i pupi e le secchione, che dovrebbero essere la novità della prossima edizione, li avevano già proposti a Mediaset e che il progetto, secondo lui, è sbagliato in generale, come quando Mammucari ha rifatto Sarabanda, un altro programma presentato e creato da Papi.

Enrico ha confessato di esser stato subito contattato per condurre la terza edizione, ma che, anche volendo, non avrebbe potuto accettare l’offerta perchè è sotto contratto con Sky. “Sarebbe un’occasione persa per Simona e per Mediaset” ha affermato sottolineando che andrebbero sperimentate cose nuove, anche format, e che se si ripropongono cose ideate da altri è solo per mancanza di idee e di coraggio di sperimentare. Il pubblico, secondo lui, se ne accorgerà.

Il programma è incentrato su alcune coppie stereotipate, la pupa bella e non colta e il ragazzo nerd, intelligente, non avvenente, con una scarsa vita sociale: i soggetti in questione, per vincere il montepremi finale, devono cercare di migliorarsi vivendo in una villa, isolati dal mondo esterno. Una volta a settimana, durante la puntata in prima serata, pupe e secchioni vanno in sfida, mettendosi alla prova e facendo vedere ciò che hanno acquisito: le due coppie peggiori vanno in nomination e una viene eliminata dal gioco.