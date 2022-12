Enrico Nigiotti aspetta due gemelli con la compagna Giulia, l’annuncio

Ascolta questo articolo

Enrico Nigiotti si appresta ad entrare in una nuova importantissima fase della sua vita personale. Il cantante di X Factor Italia ha infatti annunciato a tutti i suoi fan, tramite un post sui social, che presto diventerà padre per la prima volta. L’annuncio è reso ancora più speciale dal fatto che la compagna non attende un solo bambino, ma due.

“È tutto un conto alla rovescia verso di voi...“, esordisce Enrico nel suo post di Instagram, accompagnato da una dolce immagine del pancione della compagna Giulia Diana accarezzato dalla donna, mentre il loro cane appoggia la testa su di esso, come a voler sentire i movimenti dei nascituri.

“Mentre crescete dentro Mamma, io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino…Vi immagino sempre ! ! !Non so cosa aspettarmi ..Non so come sarà e non so come sarò..So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato“, continua il cantante nella didascalia del post. Nel carosello delle immagini, i due ecografie dei gemelli e due tutine, una rossa ed una gialla a tema salse da hamburger.

Enrico conclude il suo post con una citazione dal brano “Qualcuno tornerà”di Piero Ciampi: “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno“, ed annunciando i nomi che la coppia, insieme da circa cinque anni, ha scelto per i loro due bambini. Nigiotti scrive infatti che gemelli che Giulia, laureata in psicologia e insegnate di danza, partorirà si chiameranno Maso e Duccio.

Enrico Nigiotti divenne famoso a 23 anni come uno dei partecipanti della nona edizione di “Amici di Maria De Filippi“, dove notoriamente abbandonò la trasmissione per non dover sfidare l’allora fidanzata 18enne Elena D’Amario, oggi ballerina professionista. Anni dopo, ebbe una nuova occasione tramite la partecipazione ad un altro talent televisivo, X Factor, nel quale riuscì a conquistare un posto nella serata finale.