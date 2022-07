Enrico Montesano, la tragica notizia è arrivata in diretta tv

Ascolta questo articolo

Enrico Montesano è un noto comico italiano, che si è fatto strada negli ultimi 40 anni sia come attore teatrale che nel cinema con numerosi film. I suoi esordi risalgono agli anni 60 anni, quando è apparso al cinema in ‘Io non preotesto, io amo’, la nota pellicola con Caterina Caselli. Da quel momento la sua carriera è stata sempre in crescendo, ottendendo sempre grandi risultati.

Per quanto riguarda la vita privata, l’attore ha avuto una vita sentimentale molto movimentata, si contano ben 6 figli da 3 donne diverse. Di recente è salito alla ribalta per le posizioni espresse in merito alla pandemia, dove si è mostrato fortemente critico sia in merito alla gestione della malattia che per quanto riguarda i vaccini: ecco la sua ultima affermazione.

Le parole di Montesano

Enrico Montesano si è da sempre schierato con i vaccini anti-covid 19, divenendo un leader del movimento no vax, per il quale ha preso parte a numerose manifestazioni intervenendo in prima persona sul palco. Di recente ha fatto discutere una sua uscita in merito alla questione del sangue dei vaccinati.

In sostanza ha rilanciato una teoria, non confermata dalla comunità internazionale, per il quale il sangue dei vaccinati non sarebbe idoneo alla donazione in quanto in gran parte coagulato a causa della somministrazione del vaccino. L’attore ha espresso questa posizione su facebook, giurando di essere venuto a conoscenza di questa notizia da un a fonte proveniente dall’Avis.

L’associazione si è subito affrettata a smentire questa teoria per messo di un comunicato del presidente Gianpietro Briola: “Si tratta di affermazioni pericolose per la salute pubblica e lesive dell’impegno dell’associazione e dei donatori. Donare il sangue dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid non comporta alcun rischio né per il donatore stesso né per i pazienti a cui trasfonderlo”. A dar seguito a questa posizione, è sopraggiunta anche una nota del Centro Nazionale Sangue: “Non c’è nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, entrambi salvano vite ogni giorno…”.