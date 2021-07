Enrico Brignano e Flora Canto, è nato il secondo figlio: il nome e scelta del parto

Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore tramite un post che la stessa ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato nel suo account ufficiale social, dove ha dato la lieta notizia della nascita di Nicolò. Questo è infatti il nome scelto dalla coppia per il loro secondogenito.

Per annunciare l’evento Flora ha un po’ giocato con le parole, scrivendo: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma, mamma l’ha fatto” quindi ha proseguito: “Benvenuto dolcissimo amore nostro, Nicolò“. Queste le parole dell’attrice a corredo di alcuni scatti che immortalano anche il marito Enrico Brignano ed il viso del neonato.

Inutile dire che la notizia della nascita del figlio dell’attore comico e della Canto ha scatenato i fan, che numerosissimi stanno lasciando sotto al post gli auguri e congratulazioni per il lieto evento. Tra i primi vip a far arrivare un messaggio alla coppia, anche Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, che presto vedremo in tv come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, ha scritto un gioioso: “Auguri“.

In una recente intervista al settimanale DiPiù, la Canto ha svelato che per il parto del suo secondogenito si sarebbe sottoposta ad un cesareo programmato. Una scelta? No. Anche il suo primo parto è stato infatti un cesareo. A decidere per l’operazione è stata una necessità impellente: la sua primogenita, infatti, aveva due giri di cordone ombelicale avvolti attorno al collo.

Una situazione troppo pericolosa per la nascitura. Da qui la decisione del cesareo. In ragione di questa prima esperienza che la Canto ha quindi optato per far nascere anche il secondo figlio con la medesima modalità. Sulla data di questo secondo cesareo, però, l’attrice non ha fatto trapelare alcuna indicazione. Si ipotizza quindi che la nascita sia avvenuta nelle scorse ore.