Enrico Brigano, "Tubi attaccati al corpo": il drammatico annuncio mette i brividi

Ascolta questo articolo

In Italia è famosissimo l’attore e comico Enrico Brignano. Si tratta di una personalità molto amata dagli italiani, che ha colpito tutti sin dalle sue primissime apparizioni sul piccolo schermo proprio per la sua contagiosa simpatia. Enrico è una persona dalla battuta sempre pronta, che ha condotto anche importanti programmi televisivi. “Un’ora sola vi vorrei” è stato un programma televisivo andato in onda in prima serata su Rai 2 dal 22 settembre 2020 condotto dallo stesso Enrico Brignano, e che ha visto la partecipazione anche della moglie, Flora Canto.

Tra i due le cose vanno a tutt’oggi a ginfie vele. Sin dall’inizio della loro storia d’amore i due hanno affrontato insieme la vita di ogni giorno, trascorrendo, come è logico che sia, momento belli alternati a momenti meno felici. Nonostante questo il loro legame di coppia non è mai risentito, anzi, si è rafforzato ancora di più. Proprio per quanto riguarda la Canto ci sono state notizie che hanno destato apprensione nei fan e ad Enrico stesso.

Cosa è successo a Flora Canto

Enrico conosce Flora sin dal 2014. Tra i due pare ci sia stato il classico colpo di fulmime. Durante la loro storia sono nati i loro figli, Martina, nata l’11 febbraio 2017 e Niccolò, venuto al mondo il 18 luglio 2021. Insomma tutto procede benissimo tra i due, ma è nel 2019 che vi è stato un momento difficile.

Nell’estate 2019 Flora si è infatti sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Secondo quanto si apprende dalla stampa la Canto è stata operata alla cistifellea, un piccolo sacco di circa 10cm fondamentale per la digestione che si trova sotto al fegato. Per lei non è stata quella una estate come le altre. “È stata un’estate alternativa fatta di flebo, digiuni ed un intervento andato bene, grazie a Dio. Anche se preferivo tramonti, mare e aperitivi” – così aveva dichiarato all’epoca Flora.

“Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia” – così aveva dichiarato Flora Canto. Adesso la donna è tornata alla sua vita di tutti i giorni e si gode i suoi momenti assieme ad Enrico, che in quel momento difficile non lìha mai lasciata sola. La coppia è comunque intenzionata a raggungere altri traguardi insieme.