Enrica Bonaccorti parla dell’ex Renato Zero: "Dovevamo sposarci"

La storia d’amore tra la conduttrice Enrica Bonaccorti e il noto cantante Renato Zero in pochi la conoscono, anche perchè all’epoca i due erano giovanissimi e ancora poco conosciuti. La conduttrice, durante un’intervista a “LiberoQuotidiano“, ha parlato di quel periodo e del loro rapporto.

Enrica Bonaccorti ha raccontato della passione di entrambi per il mondo dello spettacolo ed ha spiegato che lei addirittura fingeva di essere l’agente di Renato Zero per farlo esibire perché già all’epoca si era accorta che il cantante aveva un talento straordinario. La storia d’amore dei due è nata negli anni ’70, quando entrambi avevano circa vent’anni e non erano ancora arrivati al successo, ed è durata circa due anni.

La conduttrice che prova ancora oggi un grande affetto nei confronti del suo ex fidanzato, ai microfoni di Gay.it ha dichiarato: “Gli voglio un bene profondo, quello che va oltre i difetti, miei e suoi”, ammettendo che ancora oggi c’è elettricità tra i due. Durante l’intervista a “LiberoQuotidiano” invece ha raccontato un aneddoto riguardo la loro storia.

La Bonaccorti ha ammesso: “Con Renato Zero avevamo deciso addirittura di sposarci”, ma in realtà i due si sono lasciati dopo circa due anni, poi ognuno ha preso la sua strada; la Bonaccorti ha conosciuto un uomo che poi ha sposato, mentre il cantante dopo qualche mese le comunicò che si era innamorato. La Bonaccorti ha raccontato: “Gli chiesi se la conoscevo, lui rispose: lo conosci. Sono stati insieme vent’anni, mentre io, con mio marito, meno di due“.

Anche il famoso cantante in alcune interviste ha parlato della sua ex fidanzata con affetto. Renato Zero, infatti, dopo aver inserito la conduttrice tra i grandi amori della sua vita ha dichiarato: “Con Enrica Bonaccorti è stato un lungo viaggio affettivo insieme”, mentre in un’altra intervista ha affermato che ancora oggi quando la guarda negli occhi sente gli stessi brividi del passato.