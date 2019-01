Enrica Bonaccorti parla della sua malattia: "È come se d’improvviso mi dimenticassi di chi ho davanti!"

Enrica Bonaccorti è una delle presentatrici e opinioniste più conosciute della televisione italiana e prossimamente si appresterà a spegnere ben 70 candeline sulla torta di compleanno. Purtroppo però Enrica ha dovuto affrontare tutta la vita una bizzarra patologia della quale, la conduttrice, ha deciso di parlarne con una lunga intervista al settimanale DiPiù.

La malattia che da anni affligge la Bonaccorti si chiama prosopagnosia e riguarderebbe un disturbo di origine nervosa che non permette al soggetto di associare il volto al nome del diretto interessato. “È come se d’improvviso mi dimenticassi di chi ho davanti. Non associo i volti ai nomi e posso parlare con qualcuno tutta la sera ma poi il giorno dopo… niente“ ha infatti confessato Enrica.

Questa patologia ha procurato moltissime incomprensioni ad Enrica soprattutto con alcuni suoi interlocutori che sono rimasti spiazzati nettamente dall’atteggiamento della produttrice. “Non sa quanto può essere imbarazzante. Socialmente può creare problemi, specie per chi come me lavora nel mondo dello spettacolo e vive di relazioni. Non sa quanta gente si offende e quante gaffe ho fatto“ ha continuato la Bonaccorti.

Enrica soffre di tale disturbo da quando era solamente una bambina e deve essere comunque considerato un problema serio dal momento che affligge ben oltre il 2% della popolazione mondiale compreso anche l’attore americano ma soprattutto amatissimo, Brad Pitt. Vicinissima alle problematiche dei cittadini, la conduttrice ha deciso di prestare il suo volto ad una campagna denominata Obiettivo Risarcimento.

Lo spot riguarda principalmente pazienti e cittadini che si sono trovati a segnalare un caso di malasanità ma tale campagna sembra aver scatenato l’ira dei medici e del personale ospedaliero che hanno fatto in modo che tale pubblicità venisse sospesa momentaneamente sui canali Rai e Mediaset. Nel frattempo si attende un intervento da parte dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, che prenderà sicuramente una decisione a riguardo.