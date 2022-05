Enrica Bonaccorti, la terribile notizia sconvolge i fan: "Un’emorragia"

Ascolta questo articolo

Enrica Bonaccorti, storica conduttrice di Non è la Rai, è stata ospite della trasmissione “Generazione Z”, condotta da Monica Setta. Un’intervista a tutto tondo la sua, in cui si è lasciata andare a confessioni molto toccanti e drammatiche.

Nessuno, forse, si sarebbe mai aspettato che Enrica dichiarasse determinate cose sotto gli occhi per nulla indiscreti delle telecamere, lasciando il pubblico in studio e i telespettatori da casa fortemete provati.

La confessione di Enrica Bonaccorti

Una carriera costellata di successi, quella della Bonaccorti, sin dagli esordi, negli anni 70, come attrice teatrale e cinematografica, collaborando con la compagnia di Domenico Modugno per il quale ha scritto diversi brani, tra cui La Lontananza. Una professionista completa Enrica, che da conduttrice radiofonica è passata in tv nel 1978 con “Il sesso forte”.

Ma è negli anni 80 che raggiunge il massimo del successo con programmi come “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”, per poi apassare lla Fininvest, conducendo quiz come “Cari genitori” e la prima edizione di “Non è la Rai“. Decide di fermarsi per molti anni fino all’approdo, nel 2019, a Sky Italia, dove conduce il programma “Ho qualcosa da dirti”, in onda su TV8. Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? La Bonaccorti è stata sposata con Daniele Pettinari con il quale una figlia, Verdiana. Tra i suoi amori,diversi nomi famosissimi, tra cui Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo Di Borbone, Francesco Villari e Renato Zero.

Torniamo però alla sua ospitata nel programma Generazione X. Enrica ha dichiarato che dopo la nascita della sua primogenita Verdiana, rimase nuovamente incinta. Era il 1986 e, in diretta televisiva, annunciò di aspettare il suo secondo bambino. Ma pochi minuti dopo accadde la tragedia. Ecco le sue parole: “Subito dopo questa comunicazione, andai in camerino per cambiarmi. Trascorsero circa 15 minuti e in quel momento cominciai a perdere questo bambino. Ebbi un’emorragia molto forte, mi portarono in ambulanza con Magalli da una parte e Boncompagni dall’altra, come il bue e l’asinello. Purtroppo persi il bambino e al timone del programma mi sostituì Magalli, che iniziò a diventare così conduttore”. Dopo aver perso il secondo bambino, la Bonaccorti non ha mai più provato ad avere un figlio. Verdiana resta la sua unica figlia.