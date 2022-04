Enrica Bonaccorti contro i fan di Lulù Selassié: "Mi hanno minacciata"

Nei giorni scorsi l’attrice e scrittrice Enrica Bonaccorti, intervistata nella trasmissione di Barbara D’Urso, ha lanciato un duro attacco nei confronti di Lulù Selassié. Commentando la separazione avvenuta tra la principessa etiope e Manuel Bortuzzo, rivela di essere molto compiaciuta di come la famiglia del nuotatore sia intervenuta in questa storia d’amore sottolineando come la ragazza sia inadatta per il tenore di vita di Manuel.

Circa 48 ore dopo questo sfogo, come riportato testualmente da “Biccy“, Enrica Bonaccorti sempre dalla Barbarella ritorna a parlare di Lulù e Manuel. In questa circostanza però si scaglia contro i fan dell’ex vippona, rivelando di aver ricevuto delle offese di ogni tipo dopo le sue dichiarazioni.

Lo sfogo di Enrica Bonaccorti

“Vorrei chiarire una cosa: io sono qui come opinionista e dunque devo esprimere un’opinione“ afferma la paroliera sottolineando il proprio ruolo che occupa nella trasmissione di “Pomeriggio Cinque”: “Quando questa opinione non collima con quella di qualcun altro non è civile che mi si aggredisca, che mi si offenda, che mi si minacci e che mi si dia della razzista”.

Rivela che queste accuse sono nate dopo il duro sfogo di Enrica nei confronti di Lulù: “Quando ho detto che ero d’accordo con la famiglia Bortuzzo e che Lulù era ‘capricciosa e viziata’ apriti cielo. Ho un’opinione diversa, posso dirla o no? Ho visto Lulù innamorata non penso che lo abbia fatto di proposito“.

Nelle ultime dirette di “Pomeriggio Cinque” sono piovute anche delle accuse su Manuel e Lulù, ove in molti non credono molto alla loro conoscenza avvenuta fuori dagli studi di Cinecittà. Il padre Franco invece, con un like messo a un commento su Instagram, ha fatto capire di essere alquanto felice per la decisione della giovane coppia di prendere strade diverse, ove tra l’altro non mancano delle offese alla principessa.