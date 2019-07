Ennesima cattiveria social per Elena Santarelli. "Tuo figlio deve ammalarsi di nuovo"

Elena Santarelli è stata più volte vittima di cattiverie gratuite da parte dei cosiddetti leoni da tastiera durante la lunga malattia del figlio Giacomo, accusata ripetutamente di non essere una buona mamma perché non abbastanza presente al suo fianco. Anche ora che, finalmente, il bambino è guarito, la moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi si è però ritrovata nuovamente al centro di inutili polemiche e commenti deplorevoli.

La bionda showgirl laziale, nello specifico, dopo la guarigione definitiva del figlio, ha ricominciato a lavorare, prendendo parte, in particolare, ad alcuni programmi tv e postando sui social alcuni scatti dei propri shooting fotografici dove appare finalmente sorridente e distesa.

La serenità di Elena evidentemente infastidisce, e non poco, gli haters che non hanno perso occasione per additarla e scriverle messaggi a dir poco raccapriccianti, il peggiore dei quali è stato il terribile augurio affinché il figlio Giacomo si ammali di nuovo di tumore.

La reazione della Santarelli non si è fatta attendere: con la solita risolutezza che l’ha contraddistinta le altre volte, infatti, la donna ha risposto a tono a questi personaggi, rimettendoli al proprio posto e ha poi provveduto a bloccarli sui suoi profili social. Come se tutto questo non fosse già abbastanza, altri haters hanno commentato con cattiveria anche l’aspetto fisico di Elena Santarelli, colpevole, a loro dire, di esser diventata eccessivamente magra.

La showgirl di Latina ha effettivamente perso qualche chilo negli ultimi tempi, ma c’è da dire a sua discolpa che la donna ha affrontato un periodo di stress e preoccupazione non indifferente per via del calvario del figlio al quale, contrariamente dalle diverse accuse, è sempre stata vicina. Ora che finalmente il piccolo Giacomo è fuori pericolo, magari Elena potrà rilassarsi un po’ e ritornare alla sua migliore forma fisica.