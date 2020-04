Emma Watson, svelata l’identità del nuovo compagno

La vita sentimentale di Emma Watson ha avuto una grande svolta positiva. L’attrice di Harry Potter non è più single ed è felicemente fidanzata con Leo Alexander Robinton, un imprenditore californiano. Entrambi trentenni, erano stati immortalati lo scorso ottobre intenti a scambiarsi tenere effusioni dinanzi ad una panetteria di Notting Hill, a Londra. Poi non si è saputo più niente: per sei mesi quell’uomo misterioso dai lunghi capelli biondi aveva persino abbandonato i social per tutelare la relazione.

La storia d’amore pare essere diventata seria, tanto che Emma avrebbe presentato Leo alla sua famiglia durante una cena al famoso ristorante The Ivy. A quanto pare però, la loro relazione non ha ancora avuto conferma o smentita dalle fonti ufficiali, seppur tutti gli indizi oggi incitino a credere che tra i due sia scoccata la scintilla.

Chi è esattamente Leo Alexander Robinton? E’ un manager impegnato, fino allo scorso giugno, in un’impresa specializzata in cannabis legale. L’uomo ha un fratello gemello di nome Archer, un fratello di nome Charlie e due sorelle, Lily e Daisy. Non è dato sapere come i due si siano incontrati, ma una fonte ha vociferato che la loro relazione ha fatto rimanere a bocca aperta i colleghi di Leo, quando hanno saputo che aveva intrapreso una frequentazione con un’attrice affermata nel mondo.

Gli amori di Emma Watson prima di Leo Alexander

Prima di conoscere Leo Alexander Robinton, Emma Watson era fidanzata con Brendan Wallace, un noto businessman americano, e poi con Matt Janney, giocatore di rugby dell’Oxford University.

Soltanto qualche mese fa, Emma era apparsa in una fotografia che la immortalava assieme al collega Tom Felton, intento a insegnarle a suonare la chitarra. Lo scatto in questione, aveva subito fatto pensare che tra i due ci fosse del tenero, ma lo stesso interprete di Draco Malfoy in Harry Potter aveva subito smentito, dichiarando che c’è solo un rapporto di stima e amicizia.