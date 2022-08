Emma Watson in vacanza a Venezia col compagno, figlio del magnate Philip Green

Ascolta questo articolo

Emma Watson si è concessa una romantica vacanza in Italia. La star di “Harry Potter” è stata infatti fotografata a Venezia, mano nella mano con il compagno Brandon Green. L’attrice 32enne ed il 29enne si frequenterebbero dallo scorso autunno, ma questa è la prima volta che vengono fotografati insieme, confermando così la loro relazione.

Emma è stata fotografata con un abito estivo rosso con piccoli fiorellini bianchi e spalline corte, accompagnato da sandali bassi neri ed una grande borsa marrone. Brandon indossa invece un paio di jeans, una t-shirt color nero a mezze maniche e scarpe da ginnastica bianche, con i capelli legati in un codino.

Brandon è figlio del controverso magnate Sir Philip Green, e avrebbe corteggiato per settimane l’attrice inglese, con la quale condivide un grande amore per l’ambiente. “Si è interessato molto alla biodiversità e alla salvaguardia degli oceani. Lavora molto nelle beneficenza, sia con la Fondazione del Principe Alberto che con quella della Principessa Charlene di Monaco“, racconta una fonte. “È interessato al fitness, e si occupa di serate di gala e opere di beneficenza a favore del pianete. Si occupa spesso anche di pulire le spiagge“.

La loro relazione avrebbe sorpreso gli amici dell’attrice, che era da poco uscita da una relazione di due anni con l’uomo d’affari Leo Robinton. In una intervista del 2017, prima di incontrare Robinton, Emma aveva confermato di essere felicemente single. “Non credevo alle persone che dicevano ‘Sono felice da single’, ci ho messo molto tempo, ma finalmente sono arrivata ad esserlo anche io“, aveva detto.

A livello professionale l’attrice, che non ha più girato niente dall’uscita di “Piccole donne” nel 2019, è stata recentemente scelta come il volto della nuova campagna Beauty del marchio Prada. La casa di moda ha postato sul web un’immagine della star con un taglio di capelli cortissimo, ed ha annunciato che presto farà il suo debutto da regista in un corto per il lancio della campagna pubblicitaria.