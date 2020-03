Emma su Maria De Filippi: "Ha saputo guardare oltre"

Forse una delle cantautrici più dotate e promettenti del panorama Italiano, in poco tempo ha saputo dimostrare il suo vero valore, con forza, coraggio, ma sopra ogni cosa, passione. Si parla di Emma Marrone, la donna risulta ovviamente chiusa in casa a casa dell’emergenza del Coronavirus, ma non per questo demorde dell’aggiornare la sua moltitudine di fan.

Molto spesso infatti Emma manda in diretta dei veri e propri mini concerti per il suo vastissimo pubblico, oppure aggiornando circa la sua quotidianità i suoi fan. Di recente infatti sul suo profilo social ha pubblicato una foto dove ritrae la ragazza, vincitrice del talent “Amici” di ben 10 anni fa.

Nella foto si osserva Emma a terra ricolma di gioia per la sua vittoria, insieme alla sua mentore, la sua amica, Maria De Filippi. Grazie al talent infatti tra Emma e Maria si è creata un’amicizia molto forte, un legame che ancora oggi persiste e perdura nel tempo. Non di rado Maria invita Emma ai suoi programmi, in quanto reputa che la ragazza, a prescindere dal suo rapporto di amicizia, sia anche di un talento incommensurabile.

La foto da Emma pubblicata è corredata da una didascalia molto eloquente, che recita: “Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio ‘talento’ e a chi come lei ha sempre saputo guardare ‘oltre’. Poi mi sono rimboccata le maniche e non mi sono mai fermata. Sono davvero orgogliosa di me stessa. Sono una Cantante“.

Emma infatti, come da lei stessa annunciato, appare molto fiera del suo operato, dei suoi 10 anni trascorsi, e con giusta ragione. Inoltre aggiunge che il futuro, per se e per i suoi fan, sarà ricco di sorprese e novità, dedicando la sua vittoria a tutti coloro che, in tutti questi anni, gli hanno dato forza e continuando a farlo, affermando: “Dedico questa giornata a tutte le persone che ascoltano la mia musica e mi sostengono. Vi voglio davvero bene e vi ringrazio per ciò che mi state scrivendo. Ricordatevi che il meglio deve ancora venire. Lo vivremo insieme. Vi aspetto sotto il palco“.