Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci: "Lavoro come babysitter"

Emma Quartullo è una delle protagoniste della nuova fiction di grande successo di Rai Uno, intitolata “Vivi e Lascia Vivere” per la regia di Pappi Corsicato. La ragazza 24enne ha dimostrato di avere le idee molto chiare e ha raccontato dei retroscena sulla propria vita, rivelando di lavorare come babysitter.

Il motivo è legato all’importanza dell’indipendenza dai propri genitori, dai quali ha ereditato la passione per la recitazione ed è arrivata per lei un’occasione importante con questa fiction. Tra le protagoniste c’è la madre Elena Sofia Ricci, in coppia con Massimo Ghini, e la giovane Quartullo non ha avuto dubbi nel sottolineare la felicità di far parte del cast così importante della serie televisiva.

Le parole della giovane attrice

Nel corso dell’intervista a “Tv Sorrisi E Canzoni“, Emma Quartullo ha parlato di questa opportunità lavorativa. Queste sono state le parole al riguardo: “E’ complicato confrontarsi ogni giorno con dei mostri sacri”. Ha ricordato la passione per il mondo dello spettacolo fin da quando era bambina, periodo nel quale passava il fine settimana con il padre, il regista Pino Quartullo che le ha trasmesso i valori di questo lavoro.

Inoltre, nel corso della chiacchierata, Emma Quartullo ha anche raccontato un’altro aneddoto legato alla sua infanzia: “Mio nonno paterno mi portava a vedere tutte le mostre a Roma e in giro per il mondo”. Ha continuato dicendo di essere stata influenzata anche dal compagno della madre, ritenendosi fortunata ad aver ricevuto quest’educazione improntata alla conoscenza: “Non ho visto nient’altro che arte in vita mia”.

Inoltre Emma Quartullo è anche laureata e ha posto l’accento sulla passione maturata all’università: “Ho scoperto tante passioni come la psicologia, la sociologia, la fotografia”. L’attrice 24enne ha rivelato di abitare a Trastevere e di lavorare per sostenere le spese della casa: “Per mantenermi e pagare le bollette faccio la babysitter“.