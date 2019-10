Emma Marrone si commuove per la sorpresa dei colleghi

Emma Marrone è ritornata in tv. Dopo un periodo lontano dalla scena a causa della sua malattia e delle relative cure, la cantante salentina è ritornata in tv per la prima volta. In occasione dell’uscita del suo ultimo album “Fortuna” la cantante è stata ospite di Radio Italia e durante l’intervista ha ricevuto anche una bella sorpresa da molti suoi colleghi.

Ad Emma infatti sono state mostrate varie clip dei suoi colleghi artisti che le esprimevano affetto e stima, nello specifico hanno voluto farle una sorpresa Fiorella Mannoia, Loredana Berté, Biagio Antonacci, Elisa, Tommaso Paradiso, Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso, Luciano Ligabue, Fabio Rovazzi, Noemi , Laura Pausini ed altri.

Alla fine della clip la cantante, visibilmente commossa e in lacrime ha ringraziato tutti, ed ha dichiarato: “Sono amici che ci sono sempre stati, anche in quest’ultimo periodo. Non è retorica ma sono davvero senza parole. Privatamente mi sento con tutti loro ma non è scontato che facciano questo pubblicamente”. Quindi i suoi amici hanno voluto farle una sorpresa pubblicamente.

Molti di loro inoltre hanno preso parte al nuovo album di Emma come Elisa che per lei ha scritto Mascara, e che Emma definisce una molto diligente e dalla quale ha imparato tanto e con cui è bello lavorare. Fabio Rovazzi e Tommaso Paradiso poi hanno avuto un ruolo importante per l’album. I tre infatti si sono incontrati casualmente a Los Angeles ed dopo essere usciti insieme varie volte Emma ha fatto loro ascoltare alcuni brani per chiedere dei pareri.

Infine altri nomi che hanno collaborato all’album sono Franco 126, giovane cantante indie, e Vasco Rossi e Gaetano Curreri che per lei hanno scritto la canzone “Sono bella” che è stato il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album. Sembra quindi che dopo i problemi di salute, che fortunatamente adesso sono risolti, Emma sia tornata più forte e grintosa di prima.