Emma Marrone risponde a tono all’ennesima domanda sul suo rapporto con la Amoroso

In questo periodo di incertezze e segregazioni in casa, in molti cercano un modo per evadere dalla noia, dalla monotonia casalinga, inventando nuovi modi per socializzare. Ed è proprio quello che stanno facendo anche personaggi famosi del calibro di Emma, Fedez e tanti altri, che per accontentare i loro tanti fan e allo stesso tempo divertirsi realizzano delle dirette sui social network.

Numerose sono state infatti le dirette di Emma, che quasi ogni giorno regala ai fan dei mini live o risponde alle tante domande che i suoi followers le pongono. Tra le tante domande poste ad Emma, ce n’è una in particolare che imperversa da diverso tempo, alla quale che Emma ha risposto anche a più riprese.

La domanda in questione infatti riguarda il rapporto con Alessandra Amoroso. Le due ragazze, infatti, hanno un solido rapporto di amicizia; si sono conosciute durante il talent show di Maria De Filippi e da lì è nata una bellissima amicizia che dura tutt’oggi. Ma nonostante l’evidenza, in molti chiedono come mai Emma non effettua delle dirette insieme ad Alessandra, nonostante più volte è stata fatta tale richiesta dai fan.

A questo punto le domande sono divenute dubbi: che vi siano degli attriti tra Emma ed Alessandra? La donna infatti si è ritrovata a rispondere alla stessa domanda posta più volte, tanto da farle perdere la pazienza, facendola rispondere in modo spigoloso: “Penso di esser stata chiara: io e Alessandra siamo amiche […] Abbiamo rimandato le dirette perché lei, in questo preciso momento, vuole mantenere una certa riservatezza, com’è giusto che sia, non servono a nulla tutte queste put…ate che inventano!“.

Una risposta a tono da parte di Emma, che di certo ha chiarito una volta e per tutte la questione che imperversava da un po’ sul conto di entrambe le cantanti, confutando le voci che affermavano dei dissapori tra le due.