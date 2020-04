Emma Marrone ricorda De Martino: "Perdonare Belen? Non ha fatto niente di male"

Ritorna con una nuova intervista, questa volta più cattiva e pungente, una della cantanti più amate d’Italia; si parla di Emma Marrone, che ha di recente rilasciato una divertente intervista a Luca Bianchini, con il suo insolito format dal titolo “#50domandecattive“.

Anche in questo clima di segregazione casalinga, ci si sforza di trovare un valido pretesto per divertirsi e per essere attivi ed Emma non si tira mai indietro per quanto concerne interviste e domande fatte dei suoi fan, molto spesso anche ripetitive, ma la donna risponde sempre con grande garbo e simpatia.

Dopo diverse domande poste da Bianchini, il conduttore consente ai tanti followers collegati di porre domande alla Marrone e alcune di queste sono stante anche molto imbarazzanti, ma Emma ha saputo ben rispondere. Infatti si ascoltano alcune domande del tipo: “Hai mai perdonato Belen?“.

Dopo l’iniziale imbarazzo Emma risponde alla sua fan affermando: “Diciamo che non dovevo perdonare lei semmai… Belen non ha fatto niente di male, mettiamola cosi“. A questo punto le è stato chiesto come deve essere un uomo per conquistarla e sedurla e la cantante ha aggiunto: “Per sedurmi deve essere sagace, intelligente, ironico, poco sdolcinato… non mi piace il genere romantico“.

Bianchini conclude l’intervista chiedendo ad Emma se conserva le foto degli amori passati e lei risponde con assoluta disinvoltura: “Se capita mentre sto facendo altro e le vedo me le riguardo ma non le cancello“.