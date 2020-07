Emma Marrone pubblica la chat privata con un hater: "Ma tutt’appost?"

Emma Marrone ha spiazzato tutti e con una Instagram Story ha condiviso la chat privata con un suo hater che, ne siamo convinti, avrà un bella storia da raccontare. Sicuramente mai si sarebbe aspettato una risposta dalla cantante, tanto più che il messaggio inviato conteneva critiche e parole poco lusinghiere.

L’hater che ha deciso di contattare Emma non ha gradito una foto postata dalla cantante sui social, in cui indossava una collana con alcuni cornetti portafortuna: “Coerente con quello che scrivi, ‘la fortuna non esiste’, poi con le corna al collo… Pensa che io su 10 discorsi che faccio, 8 sono rivolti a te. Ma d’altronde sbaglio io, credevo fossi differente. Buona giornata“, ha voluto precisare l’utente nel messaggio scritto alla Marrone.

Emma Marrone e la chat con il suo hater

Quest’ultima, grintosa come mai, non ci ha pensato su due volte e ha risposto al messaggio con un bel: “Ma tutt’appost?“. Ora dobbiamo solo immaginare la faccia del mittente quando si è visto arrivare una risposta direttamente da Emma: “Ahahahahah ce l’hai fatta a rispondere. Comunque io diciamo sì, abbastanza apposto, tu?” ed Emma, divertita ha continuato il botta e risposta con un: “Facendo corna tutto bene”.

La conversazione è finita con la risposta dell’hater che, ancora incredulo, ha scritto: “Aspetta che qua le corna devo farle io, sennò mi prende un infarto oggi. P***o due sto stirando, non ci posso credere che mi hai scritto ahahahaah”.

Alla fine Emma ha pubblicato questa folgorante conversazione sulle sue storie in Instagram, per far capire che in fondo, a volte, dietro ad un hater si nasconde una persona che tanto odio non ha, forse è solo bisogno di attenzioni: “Ecco a voi il fantastico mondo degli odiatori, dei criticoni del ‘so tutto io’ e di una lunga serie di sapientoni… Io vi amo, sappiatelo” ha commentato con affetto Emma.

Intanto la cantante si sta preparando per iniziare il suo viaggio nel fantastico mondo di X-Factor, dove dovrà elargire il suo sapere musicale e giudicare i talenti che sperano – come anche lei un tempo ha fatto – di sfondare nella musica.