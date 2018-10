Emma Marrone potrebbe aver ritrovato l’amore con l’attore Giacomo Ferrara

Sembra proprio che per la bellissima e bravissima cantante salentina Emma Marrone sia arrivato il momento di scongelare il cuore per una nuova storia d’amore. Anche se lei stessa non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito sembra che alcuni indizi però siano diventati assordanti ed infatti ci sarebbe un uomo ovvero Giacomo Ferrara ma soprattutto alcune foto sul profilo Instagram della cantante.

Sono infatti anni che della vita sentimentale di Emma si sa poco anche se negli ultimi tempi alcune critiche e polemiche avevano alimentato delle voci molto pesanti sulla Marrone. Questa volta però i rumors sulla sua presunta storia con Giacomo sembrano essere veritieri ma soprattutto, dalle ultime foto apparse sul profilo Instagram di Emma, pare davvero poco probabile che i due si siano incontrati alla stazione centrale di Milano solo per lavoro.

Le foto corredate di cuoricini a rendere le immagini un po’ più romantiche hanno immediatamente acceso i fan di Emma che, felici e contenti per la loro beniamina, si sono subito riversati sui social per complimentarsi con lei ma soprattutto per saperne di più su questa storia. Anche da parte di Giacomo nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita e dunque i fan continuano a sognare.

Lui è un volto che soprattutto al cinema sta emergendo moltissimo grazie anche alla serie Suburra nella quale Giacomo ha recitato al fianco dell’ormai grande Alessandro Borghi dove interpretava Spadino, rampollo inquietante e molto violento della famiglia Sinti della malavita. Grazie alla sua bravura nel 2017 è stato Angelo ne Il Permesso, -48 ore fuori nonchè il protagonista di Guarda in alto, opera di debutto di Fulvio Risulto.

Se son rose fioriranno e d’altronde Emma non ha mai nascosto la sua voglia di formare una famiglia con l’uomo giusto: “Io ho sempre desiderato un figlio, ma vorrei anche che avesse un padre all’altezza. Una storia d’amore può finire, due persone possono non amarsi più, ma devi fidarti dell’uomo con cui fai un bambino, devi essere certa che continuerà a essere padre” aveva infatti svelato la cantante a Vanity Fair qualche tempo fa.