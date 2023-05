Emma Marrone posa con Belen Rodriguez, la pace 11 anni dopo il tradimento di Stefano Di Martino

Sono passati 11 anni da quando il triangolo amoroso più noto del piccolo schermo italiano vedeva coinvolti Emma Marrone, Belen Rodriguez e Stefano Di Martino. La cantante ed il ballerino si erano conosciuti quando entrambi erano concorrenti del talent “Amici” di Maria De Filippi ed avevano iniziato a fare coppia fissa, quando Di Martino tradì Emma con Belen dietro le quinte del programma, quando era entrato a far parte del cast dei professionisti dello show.

Un tradimento pubblico che riempì per anni le pagine dei tabloid a partire dal 2012, anno dal quale iniziò il gelo tra Emma e Belen, interrotto a volte da velate frecciate. Tutti ricorderanno in particolare, dopo la notizia del tradimento, l’esibizione della Marrone ad “Amici” in una cover di “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante, una chiara frecciata alla nuova compagna del suo ex.

A dimostrare che ne è passata di acqua sotto i ponti, delle immagini che Emma ha postato sul proprio profilo Instagram ufficiale, spiazzando tutti i fan. “Ti sblocco un ricordo“, ha scritto la cantante nella didascalia delle foto, che la mostrano abbracciata dalla showgirl argentina, citando un pezzo del suo brano “Mezzo mondo”. “Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21.15 per l’ultima puntata delle Iene insieme alla super Belen Rodriguez”.

Emma e Stefano avevano iniziato la loro relazione nel 2009 sul set di “Amici”, una storia continuata fuori dal programma, nonostante il primo tradimento di lui con una concorrente di nome Giulia Pauselli nel 2011, quando era entrato a far parte del cast di ballerini professionisti del talent. La Marrone perdonò il compagno, che però ci ricascò l’anno successivo con Belen.

Da quando Di Martino conquistò la Rodriguez, che all’epoca era fidanzata con Fabrizio Corona, i due si sono sposati ed hanno avuto un figlio di nome Santiago nel 2013. I due si sono separati e ripresi due volte, la prima nel 2015 per poi tornare insieme nel 2019, e la seconda nel 2020 per tornare poi insieme nel 2022.